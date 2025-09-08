Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges firma ejemplares en una librería tucumana

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges firma ejemplares en una librería tucumana
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánFacultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de TucumánJorge Luis Borges
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La guerra del fuego

La guerra del fuego

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Lo más popular
Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas
1

Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

Comer a deshora puede afectar tu salud mental, advierte la psicología
2

Comer a deshora puede afectar tu salud mental, advierte la psicología

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes
3

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Truco de limpieza para sacar las manchas de aceite del piso
4

Truco de limpieza para sacar las manchas de aceite del piso

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan
5

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido
6

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Más Noticias
Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Horóscopo Chino: los signos en alerta por posibles conflictos de pareja

Horóscopo Chino: los signos en alerta por posibles conflictos de pareja

¿Puede la bicicleta ser tu aliada contra el dolor de rodilla? un estudio revela los beneficios a largo plazo

¿Puede la bicicleta ser tu aliada contra el dolor de rodilla? un estudio revela los beneficios a largo plazo

Rutina de entrenamiento: tres variantes de la plancha para reducir los dolores de espalda

Rutina de entrenamiento: tres variantes de la plancha para reducir los dolores de espalda

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cómo evitar que lo hagan

¿Qué es el horóscopo maya y cuál es tu signo?

¿Qué es el horóscopo maya y cuál es tu signo?

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

Comentarios