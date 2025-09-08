Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

SAN PABLO, Brasil.- Seguidores de Jair Bolsonaro se manifestaron en varias ciudades de Brasil, pocos días antes de que la justicia decida si el ex presidente es culpable de haber intentado un golpe de Estado.
La corte suprema dará esta semana su veredicto en el juicio a Bolsonaro por el presunto intento de impedir la asunción de Luis Inácio Lula da Silva en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.
En prisión domiciliaria desde agosto, el líder de extrema derecha es el protagonista ausente de movilizaciones en ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro y Brasilia, donde acudieron miles de manifestantes.
El acto principal comenzó a las 15 en la tradicional avenida Paulista de San Pablo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha brasileña.
“Estamos aquí para defender la legalidad y los valores en este país. El juicio a Bolsonaro es una canallada”, dijo Aparecida Paula, jubilada de 70 años que vestía la camiseta de la selección.
Las movilizaciones reclaman una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.
Según la fiscalía de Brasil, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente a Lula.
El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.
Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, de los que extrema derecha se ha apropiado como símbolo de sus ideas, los simpatizantes bolsonaristas se concentraron en la Avenida Paulista con carteles a favor de la amnistía y contra Lula y los jueces de la corte suprema.
También hubo agradecimientos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Thank you, president Trump”, se leía en algunos carteles alzados por manifestantes junto con pancartas dirigidas a los líderes de Diputados y el Senado para activar la votación de la amnistía.
Trump impuso hace un mes aranceles punitivos a Brasil bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. El ex mandatario se declaró inocente en el juicio por golpismo y dice ser un perseguido político.
En el palco en San Pablo estuvieron presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y Michelle Bolsonaro, la esposa del ex presidente.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación. Pero el presidente de su partido, Valdemar Costa Neto, dijo desde el palco que “no existe plan B” de la derecha para 2026.
“La amnistía para los condenados del 8 de enero y para Bolsonaro es lo único que puede salvar a Brasil”, sostuvo Alexandre Cerqueira, un pintor náutico de 45 años que acudió al acto en San Pablo con su esposa y sus tres hijos.
Unas horas antes, sindicatos y movimientos sociales de izquierda reunieron a unas 9.000 personas en un acto contra la posible amnistía en el centro de San Pablo, según contabilizó el Monitor de Debate Político de la Universidad de San Pablo.
“Brasil soberano”
Ayer fue el Día de la Independencia de Brasil y el presidente Lula encabezó el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia.
“Brasil soberano” fue el lema de este año, en alusión a los aranceles de Trump. “No aceptamos órdenes de nadie”, dijo Lula en un mensaje televisado a la nación. Sin dar nombres, llamó “traidores a la patria” a “algunos políticos brasileños que alentaron ataques a Brasil”.