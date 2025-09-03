Secciones
Juicio contra Bolsonaro: quiénes son los ocho acusados de golpismo

Además del ex presidente, en la causa hay siete de sus ex colaboradores, incluidos ex ministros y altos mandos militares.

Hace 5 Hs

BRASILIA, Brasil.- Junto al ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, otros siete hombres, incluidos ex ministros y altos mandos militares, están acusados de conspirar para tratar de impedir la asunción del presidente Lula en 2023.

El líder

El ultraderechista Jair Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cuando perdió por estrecho margen la reelección frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, el ex capitán del ejército de 70 años lideró “una organización criminal armada” para seguir en el poder pese a su derrota. Bolsonaro habría incluso “ajustado” un decreto que preveía la declaración de un estado de sitio; también habría estado al corriente de un plan para matar a Lula.

El ayudante

Ex mano derecha de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid es uno de los acusados y a la vez fuente de la investigación, tras un acuerdo de delación que podría beneficiarlo con una sentencia reducida si es condenado. Según la fiscalía, Cid recopiló supuestas pruebas de fraude en los comicios de 2022. En su teléfono había un discurso que el ex presidente para cuando se consume el golpe.

El candidato a vice

El general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y candidato a la vicepresidencia en 2022 con Bolsonaro, con quien comparte su nostalgia declarada por la última dictadura brasileña (1964-1985).

Braga Netto, de 68 años, es acusado de ser uno de los líderes de la trama golpista. Según la investigación, discutió en su casa el plan “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar a Lula y otras autoridades. Está detenido desde diciembre por intentar obstruir las investigaciones.

El general modelo

De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro de seguridad en el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo además al frente de la Misión de la ONU en Haití. Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques al sistema de votación electrónica para poner en duda la fiabilidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

El ministro del decreto

Anderson Torres, de 49 años, fue ministro de Justicia de Bolsonaro y, posteriormente, responsable de Seguridad del gobierno de Brasilia cuando bolsonaristas asaltaron las sedes de los poderes en 2023 pidiendo una intervención militar. En su casa, la policía halló un borrador de decreto para revertir el resultado de las elecciones.

El ministro de Defensa

El general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa en los últimos meses del gobierno Bolsonaro. Nogueira, de 67 años, asistió a una reunión en la que Bolsonaro discutió un plan de decretar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.

El comandante de la Marina

El almirante Almir Garnier Santos fue nombrado comandante de la Marina por Bolsonaro en 2021. Estuvo presente en dos reuniones a fines de 2022 donde se discutió el supuesto plan golpista. Garnier apoyó la propuesta de Bolsonaro y dijo que “las tropas de la Marina estarían a disposición del presidente”, según un testimonio del juicio.

El jefe de inteligencia

El diputado Alexandre Ramagem es un ex policía que comandó la agencia brasileña de inteligencia durante el gobierno Bolsonaro. Ramagem es señalado de orquestar una campaña de desinformación en redes sociales contra opositores de Bolsonaro y el sistema electoral.

