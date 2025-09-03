Juicio contra Bolsonaro: quiénes son los ocho acusados de golpismo

El general modelo

De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro de seguridad en el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo además al frente de la Misión de la ONU en Haití. Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques al sistema de votación electrónica para poner en duda la fiabilidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.