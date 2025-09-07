Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA: "Estamos muy contentos con lo que hemos hecho"

El armador en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, brindó declaraciones desde la entrada del búnker del espacio poco después del cierre de los comicios de este domingo 7 de septiembre. Si bien evitó anticipar resultados, se mostró conforme con la participación del frente libertario en alianza con el PRO en toda la provincia.
"Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Pusimos a consideración de los bonaerenses 2.717 candidatos y 45.417 fiscales. LLA avanza en toda la provincia", expresó Pareja ante la prensa.
A pesar del despliegue, mantuvo un tono prudente y evitó realizar pronósticos sobre el desempeño electoral del espacio: "Hay algunos lugares de votación que, si bien cerraron sus puertas, todavía están ejerciendo su derecho al voto; así que vamos a esperar un poquito los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha ido la preferencia de los ciudadanos", señaló, consignó el diario "Ámbito".
Pareja no confirmó en ese momento si el presidente Javier Milei asistiría al búnker para seguir el desarrollo de la jornada, aunque luego se anunció la presencia del mandatario libertario.
La participación ciudadana alcanzó el 63% del padrón al cierre de las urnas, según informó la Junta Electoral bonaerense, en el cuarto reporte oficial de la jornada.