EN VIVO, elecciones en Buenos Aires 2025: cerraron los comicios y los primeros datos oficiales se difundirán a las 21

16:02 hs

Magario destacó la importancia de escuchar el mensaje de la ciudadanía

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada por la tercera sección, Verónica Magario, emitió su voto este domingo por la tarde en una escuela de San Justo, en el marco de las elecciones 2025.

Tras sufragar, destacó el clima democrático de la jornada y celebró la participación ciudadana: "Estamos en un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol, pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", expresó.

En relación con la concurrencia a las urnas, señaló que los niveles de participación eran altos: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y, en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar", indicó, según consignó el diario "Ámbito".

Magario subrayó la relevancia de interpretar el mensaje del electorado: "Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", concluyó.