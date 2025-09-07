Elecciones bonaerenses: a qué hora se conocerán los primeros resultados

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) definió los requisitos y condiciones para el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas que se llevan a cabo este domingo 7 de septiembre.
Según lo establecido en la Resolución Técnica 162/25, los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 21, o una vez que se haya cargado al menos el 30% de las mesas escrutadas.
El proceso definitivo de recuento de votos comenzará el viernes 13 de septiembre a las 8 de la mañana, bajo responsabilidad de la JEP.
Los datos del escrutinio provisorio serán publicados y difundidos a través del Centro de Difusión designado por el Poder Ejecutivo provincial, en medios de comunicación masivos, en una página web habilitada para tal fin, y por otros canales que se determinen. El acceso a este centro estará reservado a personas acreditadas, como representantes partidarios, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa, visitantes electorales y autoridades electorales.
Los resultados serán transmitidos en vivo por los medios públicos y privados del país que deseen hacerlo, de forma gratuita.
Además, la resolución establece que el sitio web destinado a la difusión de resultados deberá contar con herramientas de navegación accesibles y ofrecer una presentación clara de los datos, sin incluir referencias a organismos o entidades ajenas al proceso, consignó el diario "Ámbito".
Por otra parte, se establecieron las pautas para el desarrollo del escrutinio provisorio, incluyendo la confección y entrega de telegramas, su traslado, digitalización y transmisión, así como el seguimiento de cada etapa del proceso. Todas las fuerzas políticas podrán fiscalizar estas instancias y acceder al software utilizado en el conteo provisorio.