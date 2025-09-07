Elecciones bonaerenses: a qué hora se conocerán los primeros resultados

Los datos del escrutinio provisorio serán publicados y difundidos a través del Centro de Difusión designado por el Poder Ejecutivo provincial, en medios de comunicación masivos, en una página web habilitada para tal fin, y por otros canales que se determinen. El acceso a este centro estará reservado a personas acreditadas, como representantes partidarios, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa, visitantes electorales y autoridades electorales.