EN VIVO, Elecciones en Buenos Aires 2025: a poco del final, los candidatos piden más participación en las urnas

Ya votó el 50,5 % del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires a las 16 horas
En un segundo dato de la participación en los comicios bonaerense, a las 16 horas ya votó el 50,5 % del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales.
A qué hora se conocerán los resultados
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) definió los requisitos y condiciones para el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre. Según lo establecido en la Resolución Técnica 162/25, los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 21, o una vez que se haya cargado al menos el 30% de las mesas escrutadas.
El proceso definitivo de recuento de votos comenzará el viernes 13 de septiembre a las 8 de la mañana, bajo responsabilidad de la JEP.
Marcela Pagano fue a votar y envió un mensaje al Gobierno
La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano fue a votar esta tarde a Caseros y apuntó contra el jefe de Gabienete, Guillermo Francos, a quien denunció en la justicia luego de calificarla de “golpista”. La legisladora también habló sobre la incidencia que podría tener el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en la votación de hoy en la provincia.
“Cuando vos le prometés a la gente que vas a hacer las cosas de manera diferente hay que ser coherente, así que espero que la gente más que nada sienta ánimo de ir a votar y expresarse y después sacaremos las conclusiones”, señaló Pagano.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras acompañar a votar a Karina Milei
La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine protagonizó un nuevo episodio polémico durante las elecciones legislativas 2025, al acompañar a Karina Milei a votar en Vicente López. Molesta con la insistencia de un grupo de cronistas que le hacían preguntas, acusó a los periodistas de acosarla, sacó su celular y comenzó a grabarlos mientras les exigía que la dejaran en paz. Minutos después, publicó el video en su cuenta de X junto a un fuerte descargo en el que denunció empujones, insultos y hostigamiento durante varias cuadras.
Magario destacó la importancia de escuchar el mensaje de la ciudadanía
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada por la tercera sección, Verónica Magario, emitió su voto este domingo por la tarde en una escuela de San Justo, en el marco de las elecciones 2025.
Tras sufragar, destacó el clima democrático de la jornada y celebró la participación ciudadana: "Estamos en un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol, pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", expresó.
En relación con la concurrencia a las urnas, señaló que los niveles de participación eran altos: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y, en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar", indicó, según consignó el diario "Ámbito".
Magario subrayó la relevancia de interpretar el mensaje del electorado: "Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", concluyó.
Sergio Massa votó en Tigre y llamó a la unidad en las elecciones bonaerenses 2025
El exministro de Economía Sergio Massa votó este mediodía en Tigre, acompañado por su esposa y candidata a senadora provincial, Malena Galmarini, en el marco de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Aunque no fue candidato, Massa reafirmó su rol de articulador dentro del peronismo y expresó confianza en un buen resultado para el oficialismo: “La provincia de Buenos Aires va a demostrar que recorre un camino, como en 2023”. Además, destacó la alta participación ciudadana, llamó a los bonaerenses a votar y subrayó la importancia de “trabajar unidos”. Tras recordar con humor que iría a comer lasagna con sus padres, adelantó que por la noche estará en La Plata para seguir el escrutinio.
¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025?
Los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.
La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
La participación electoral es baja en las legislativas bonaerenses
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó, cerca de las 13, el nivel de participación registrado en la jornada electoral. De acuerdo con los datos oficiales, hasta las 12.30 había sufragado el 29,74 % del padrón habilitado.
Máximo Kirchner reclamó por su madre presa
“Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país. La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección”, aseguró Máximo Kirchner luego de votar en La Plata, en referencia a su madre, Cristina Fernández de Kirchner.
Hay problemas para consultar online los padrones electorales
Antes del mediodía, la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (padron.gba.gob.ar) se cayó y provocó demoras en las consulta de los padrones. Esto motivó los reclamos desde LLA y el PRO, que responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff de los inconvenientes.
¿A qué hora se conocerán los primeros resultados?
Las mesas cerrarán a las 18 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21.
La expectativa de Kicillof
En una jornada electoral marcada por la expectativa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa. "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas", dijo.
Ritondo llamó a los bonaerenses a participar
Cristian Ritondo, dirigente del PRO y uno de los artífices del acuerdo con La Libertad Avanza, habló esta mañana luego de votar: "Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos".
Polémica por las testimoniales
Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos a la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mientras que La Libertad Avanza y el PRO hicieron lo mismo con Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, conductores municipales de Tres de Febrero y Mar del Plata, respectivamente.
Sistema de boleta partidaria
Los electores bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria o sábana, en el que cada frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra.
¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?
El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Abrieron los comicios
Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas a votar en las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.
¿Qué elige en Buenos Aires?
Con 14,3 millones de electores, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.
