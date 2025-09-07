Crimen de Emmanuel Luna: las acusadas podrían ser condenadas a 20 años

Después de los alegatos de clausura del viernes, culminó la etapa de producción de pruebas y testimonios en el debate oral. La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, solicitó fuertes penas para las imputadas: 20 años de prisión efectiva para María Soledad González, de 40 años, y 18 años para Camila Stefanía Robledo, de 26. Están acusadas de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Luna y homicidio agravado en grado de tentativa contra Matías Ignacio Robles.