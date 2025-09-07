Crimen de Emmanuel Luna: las acusadas podrían ser condenadas a 20 años

El proceso judicial por el crimen de Emmanuel Luna llegó a una instancia decisiva y mañana se realizará la última audiencia, en la que las acusadas tendrán la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de que el tribunal dicte sentencia.
Después de los alegatos de clausura del viernes, culminó la etapa de producción de pruebas y testimonios en el debate oral. La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, solicitó fuertes penas para las imputadas: 20 años de prisión efectiva para María Soledad González, de 40 años, y 18 años para Camila Stefanía Robledo, de 26. Están acusadas de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Luna y homicidio agravado en grado de tentativa contra Matías Ignacio Robles.
“Fue un hecho especialmente violento. Las acusadas se dirigieron en moto hasta inmediaciones del domicilio de Luna y sin más, González disparó provocando la muerte de Luna e hiriendo a Robles, exhibiendo un claro desprecio por la vida. Hubo una planificación previa y una decisión firme de matar”, expresó el fiscal durante su exposición final.
En esta segunda etapa del juicio se debatió únicamente el monto de la condena, ya que la responsabilidad penal de las acusadas ya había sido establecida por el Tribunal de Impugnación en abril pasado. En esa instancia, se revocó el fallo inicial de diciembre de 2024 que las había absuelto por el beneficio de la duda.
¿Cómo fue asesinado Emmanuel Luna?
El ataque ocurrió en Lastenia, durante la mañana del 27 de agosto de 2023. Alrededor de las 6.30, Luna, de 26 años, y su amigo Robles se encontraban en la vereda de la vivienda de la víctima, en calle Senador Araujo al 700, cuando arribaron González y Robledo, a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca.
Según la investigación, minutos antes Robledo había protagonizado un conflicto con familiares de Luna en un evento cercano y, como represalia, recurrió a González. Al llegar al domicilio, González extrajo un arma de fuego y disparó contra los jóvenes. El proyectil impactó en la mano de Robles y en la frente de Luna, provocándole un traumatismo encefalocraneano grave que le ocasionó la muerte inmediata. Tras el ataque, las imputadas escaparon del lugar en la motocicleta.