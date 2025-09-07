Secciones
"Esta actividad está enfocada en la unión del grupo y el disfrute", remarcó el coach López

Matías López fue uno de los profes a cargo del grupo que recorrió el circuito de los 10K del evento organizado por Somos Rush.

Foto gentileza de Paula Carlino
Hace 10 Min

En la previa de los 21K LA GACETA, el Parque 9 de Julio volvió a llenarse de energía con una jornada de entrenamiento organizada por Somos Rush. Entre los protagonistas estuvo Matías López, coach de running, quien estuvo a cargo del grupo de los 10 kilómetros.

Con satisfacción, destacó el desempeño de los participantes: “La verdad que sorprendido, muy bien los chicos, a pesar de la edad de algunas personas que me decían que no venían corriendo hace mucho o que era su primera vez. Salió todo muy lindo, se divirtieron mucho y quedaron sorprendidos del circuito, por los puntos que se pasan, como la Casa Histórica o la sede de LA GACETA”, admitió el "profe".

Uno de los aspectos que más valoró fue la seguridad del recorrido. “En medio del centro, un domingo, siempre da un poco de miedo por los colectivos o los autos, porque en muchas carreras no respetan al runner. Pero hoy no tuvimos ningún problema. La policía colaboró en cada esquina, parando el tráfico sin que se lo pidiéramos, y eso fue clave”, explicó.

El evento, aclaró, no tuvo carácter competitivo ni cronometrado. “Este movimiento es sin tiempo. Está enfocado en el disfrute, en la unión del grupo, en que todos la pasen bien sin mirar el reloj. Esa es la tarea del coach: que no se separen, que si alguien se queda atrás, reagrupamos. La idea es que todos vayan juntos”, remarcó.

Foto gentileza de Paula Carlino Foto gentileza de Paula Carlino

Sobre el espíritu de Rush, López fue contundente: “Lo bueno es lo que se ve ahora, después de correr: unión, amistad, pasarla bien, hacer un poco de deporte y después compartir un desayuno. Reírse, conocer gente y vivir un lindo momento”, agregó.

En lo personal, confirmó que estará en la media maratón del próximo 5 de octubre: “Sí, voy a competir, representando a Rush. Mi objetivo es el mismo que hoy: participar y disfrutar”, advirtió..

El coach dejó claro que correr no solo es una cuestión de tiempos o distancias, sino de comunidad y alegría compartida, valores que cada vez suman más adeptos.

