Búsqueda laboral y redes sociales: cómo postear para sumar puntos ante tu futuro empleador

Más allá de la opinión en sí, el modo de comunicación resulta crucial, pues la forma también afecta al fondo. Las compañías buscan profesionales que puedan integrarse en equipos diversos, y la manera en que uno se expresa en redes sociales muestra rasgos de su estilo de relacionarse con los demás. Iván García Villavicencio de Softtek aclara que no se descarta a alguien por opinar distinto, pues eso sería un error; el problema aparece cuando la forma de expresarse es intolerante o violenta.