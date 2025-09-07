Búsqueda laboral y redes sociales: cómo postear para sumar puntos ante tu futuro empleador

En el panorama actual de búsqueda de empleo, las redes sociales, tanto las de índole profesional como las personales, revelan mucho sobre un candidato. Expertos afirman que los reclutadores buscan información sobre el carácter personal del postulante, así como posibles contradicciones con lo declarado profesionalmente. Mantener una imagen proporcionada y profesional en todas las plataformas, acorde al tipo de trabajo deseado, resulta una práctica altamente recomendable.
La huella digital de una persona puede, sin duda, abrir o cerrar puertas laborales. Es por esto que muchas personas en búsqueda de empleo consideran cuidadosamente qué opiniones o fotos publicar, o incluso optan por limpiar sus perfiles para mantenerlos lo más neutros posible. El peso de estas plataformas en el proceso de selección puede variar significativamente según la industria, el tipo de puesto y la cultura de la empresa.
Cómo es la búsqueda de los reclutadores en el mundo digital
LinkedIn emerge como la red por excelencia que los reclutadores observan, ya que casi el 95% de los procesos de selección comienzan allí. En esta plataforma, se visualizan las interacciones del candidato, su red de contactos y el contenido que promueve.
Sin embargo, otras redes como Facebook, Instagram y X (anteriormente Twitter) también ejercen una influencia considerable. Diversos estudios señalan que el 68% de los reclutadores buscan candidatos en Facebook o Instagram.
Además, uno de cada tres reclutadores rechazan postulaciones debido a la información que encuentran en estas plataformas, falsamente consideradas solo personales. Hoy, para tres de cada cuatro reclutadores, las redes sociales forman parte integral del proceso de selección. Estos evalúan cómo se comunica una persona, sus intereses, su interacción digital y su marca personal.
Posteos que encienden las alarmas y descartan candidatos
Publicaciones con un tono violento, discriminatorio, o que muestran insultos o falta de respeto hacia otras personas, empresas o grupos, generan una impresión negativa en los reclutadores. En situaciones extremas, como comentarios xenófobos o vinculados a hechos de violencia, estos contenidos pueden ser un motivo directo de descarte. Los selectores buscan observar comportamientos y anticipar escenarios que puedan poner en riesgo la cultura organizacional o la convivencia dentro de un equipo.
Más allá de la opinión en sí, el modo de comunicación resulta crucial, pues la forma también afecta al fondo. Las compañías buscan profesionales que puedan integrarse en equipos diversos, y la manera en que uno se expresa en redes sociales muestra rasgos de su estilo de relacionarse con los demás. Iván García Villavicencio de Softtek aclara que no se descarta a alguien por opinar distinto, pues eso sería un error; el problema aparece cuando la forma de expresarse es intolerante o violenta.
Cómo sumar puntos en tu perfil online
Un manejo adecuado de la presencia online puede reforzar una candidatura, mientras que una exposición poco cuidada es capaz de cerrar puertas laborales. Publicar artículos o reflexiones relacionadas con el sector, mostrar participación en eventos o proyectos relevantes, y obtener certificaciones son señales positivas. Interactuar de forma positiva con profesionales del rubro y mantener un tono respetuoso y constructivo también agrega valor al perfil.
La coherencia visual y de información entre distintas redes también suma puntos a favor del candidato. Es fundamental proyectar una imagen cuidada, con fotografías acordes al ámbito laboral y datos completos que faciliten el contacto. Cecilia Guevares de SMS Sudamérica ve con buenos ojos a un candidato que participa en foros, ayuda a personas menos privilegiadas a encontrar caminos de superación, ofrece sus conocimientos y comparte sabiduría.