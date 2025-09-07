Carlo Acutis: cuáles son los milagros reconocidos que lo convirtieron en santo

Carlo Acutis, un joven genio informático nacido en el Reino Unido, falleció de leucemia en 2006 a los 15 años. Era un cristiano devoto que ayudaba a las personas sin hogar. En 2020 se le atribuyó un milagro en Brasil y fue beatificado. Ahora, otro milagro certificado por el Vaticano lo convirtió en el primer santo "influencer".