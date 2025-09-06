Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Pusineri, sincero: "El objetivo principal de Atlético Tucumán es mantener la categoría"

El DT del “Decano” hizo un balance tras las primeras siete fechas del Clausura, resaltó la competitividad del equipo y la rápida adaptación de los refuerzos. Además, habló de la identificación del hincha, la falta de eficacia y el desafío de visitar a Newell’s.

Lucas Pusineri. Lucas Pusineri.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Club Atlético River PlateClub Atlético TigreClub Atlético San Martín de San JuanClub de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético HuracánClub Atlético Rosario CentralCristian FabbianiClub Atlético Newell´s Old Boys
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y "Chiqui" Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios