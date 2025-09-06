Pusineri, sincero: "El objetivo principal de Atlético Tucumán es mantener la categoría"
El DT del “Decano” hizo un balance tras las primeras siete fechas del Clausura, resaltó la competitividad del equipo y la rápida adaptación de los refuerzos. Además, habló de la identificación del hincha, la falta de eficacia y el desafío de visitar a Newell’s.
Lucas Pusineri.
