Tres ejercicios clave para eliminar los brazos flácidos después de los 50

Esta es una de las formas de eliminar uno de los más grandes complejos de las mujeres de la mediana edad.

Hace 24 Min

La flacidez muscular es una condición totalmente normal, no solo de los músculos, sino también de la piel. Además, no es exclusiva de las personas mayores de 50 años, sino que empieza a aparecer mucho tiempo antes, en torno a los 30. Sin embargo, es posible corregir este aspecto de los brazos casi a cualquier edad.

Los brazos "colgantes" son una de los principales aspectos que generan complejos e inseguridades en las mujeres. Muchas tienden a evitar usar determinado tipo de ropa sin mangas y hasta se cohiben cuando tienen que hacer determinados movimientos o levantamientos.

Expertos sugieren realizar ejercicios con mancuernas. En caso de no tenerlas, se pueden utilizar dos botellas plásticas de medio litro rellenas con arena. Si se desea incrementar el peso, se puede humedecer el contenido.

Ejercicios para tonificar los brazos después de los 50 años

Trabajo de tríceps

Sujetar una mancuerna o botella con cada mano. Colocarse de pie con los brazos estirados hacia arriba y llevarlos hacia atrás como si fueras a tocar la espalda. Los codos deben apuntar hacia el cielo e ir lo más pegado posible a las orejas.

Trabajo de hombros

Recostarse mirando hacia arriba y pegar la espalda y las plantas de los pies al suelo. Utilizar los instrumentos y estirar los brazos hacia arriba completamente abriéndolos a la altura de los hombros. Comenzar un movimiento de bajada vertical llevando las mancuernas hacia el peco.

Flexiones

Este ejercicio permite trabajar diferentes grupos musculares. Acostarse boca abajo con los pies y piernas juntos. Levantarse levemente colocando las puntas de los pies en el suelo y  con las palmas de las manos presionando contra el suelo.

Se recomiendan practicas tres veces a la semana con diez repeticiones de cada ejercicio y descansos de un minuto entre series.

