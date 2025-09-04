El llamativo silencio en Boca tras la internación de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo sigue hospitalizado en la clínica Fleni mientras los médicos monitorean de cerca la infección urinaria que lo afecta. La decisión de mantenerlo internado responde a que su organismo aún no está en condiciones de sostener un tratamiento ambulatorio, ya que los cultivos revelaron la presencia de una bacteria resistente. El entrenador de Boca pasó su segunda noche en observación, recibiendo antibióticos e hidratación vía suero, con la esperanza de que la evolución positiva le permita regresar a su casa en las próximas horas.