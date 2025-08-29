La insólita escena de Max Verstappen en Países Bajos que hizo reír a todos menos a Red Bull

Preocupación en Red Bull

El resultado encendió alarmas en Red Bull, ya que Verstappen quedó a cuatro décimas de los mejores registros. Su auto no mostró la solidez esperada y el contratiempo en la grava fue el broche de una jornada que distó mucho de lo que esperaban los fanáticos neerlandeses. Con más pruebas por delante, el equipo deberá reaccionar para que su gran figura llegue competitivo al resto del fin de semana.