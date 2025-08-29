La insólita escena de Max Verstappen en Países Bajos que hizo reír a todos menos a Red Bull

El inicio del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 dejó una imagen tan inesperada como preocupante para los fanáticos locales. Durante los Libres 1 en Zandvoort, Max Verstappen sufrió un insólito incidente en la primera curva que lo dejó fuera de la pista y con su auto atrapado en la zona de grava.
La maniobra se produjo cuando el neerlandés bloqueó el tren delantero en la frenada de la curva 1 y terminó yéndose recto. Su monoplaza quedó empanzado entre la tierra y un carril auxiliar, sin posibilidades de retomar la marcha. Desde el equipo le pidieron por radio que apagara el motor y aceptara que el entrenamiento estaba terminado.
El hecho fue tan llamativo porque ocurrió justo cuando el cronómetro ya estaba en cero y la sesión llegaba a su fin. Todos los pilotos se dirigían a la parrilla para practicar salidas, lo que hizo aún más desconcertante la escena protagonizada por el ídolo local.
Mientras Verstappen gesticulaba con frustración dentro del auto, en otros equipos la reacción fue muy distinta. El brasileño Gabriel Bortoleto, al recibir por radio la noticia de lo sucedido, no pudo contener la risa y bromeó al decir “¿pero cómo se ha podido quedar ahí?”, en tono de sorpresa y carcajada.
El neerlandés, en cambio, no ocultó su descontento. Con gestos de negación, dejó en claro su fastidio por el rendimiento de su RB21 en este inicio de fin de semana. Sus tiempos tampoco lo acompañaron: finalizó en la sexta posición de la tanda, por detrás de pilotos como Alexander Albon, Lance Stroll y Fernando Alonso.
Preocupación en Red Bull
El resultado encendió alarmas en Red Bull, ya que Verstappen quedó a cuatro décimas de los mejores registros. Su auto no mostró la solidez esperada y el contratiempo en la grava fue el broche de una jornada que distó mucho de lo que esperaban los fanáticos neerlandeses. Con más pruebas por delante, el equipo deberá reaccionar para que su gran figura llegue competitivo al resto del fin de semana.