El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El nombre de Carlos Ruíz no resuena con la misma fuerza que el de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero en un rincón muy específico de la historia del fútbol mundial sigue siendo inalcanzable. El exdelantero guatemalteco, figura en Centroamérica y con paso recordado por la MLS de Estados Unidos, ostenta el récord absoluto de máximo goleador en las Eliminatorias de la FIFA con 39 goles, una marca que ni los gigantes contemporáneos han logrado superar.