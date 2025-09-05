El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El nombre de Carlos Ruíz no resuena con la misma fuerza que el de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero en un rincón muy específico de la historia del fútbol mundial sigue siendo inalcanzable. El exdelantero guatemalteco, figura en Centroamérica y con paso recordado por la MLS de Estados Unidos, ostenta el récord absoluto de máximo goleador en las Eliminatorias de la FIFA con 39 goles, una marca que ni los gigantes contemporáneos han logrado superar.
El rosarino y el portugués, que dominan la mayoría de las tablas históricas, comparten el segundo lugar con 36 tantos cada uno. Messi igualó a Cristiano en la última doble fecha, pero el luso aún tiene la ventaja de seguir en actividad con su selección, lo que le da margen para ampliar su registro en la clasificación europea.
La tabla de artilleros muestra otras leyendas como Ali Daei (35 goles) y Robert Lewandowski (31), junto a referentes sudamericanos como Luis Suárez (29). Sin embargo, lo llamativo es que el trono todavía pertenece a un jugador de un país sin tradición mundialista, que se transformó en símbolo de perseverancia y gol.
En un fútbol donde los récords suelen estar monopolizados por Messi y Cristiano, la cima de las Eliminatorias sigue siendo propiedad de un nombre menos conocido, pero eterno: Carlos “el Pescado” Ruíz