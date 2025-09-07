Peculiaridades del sistema solar

Los planetas se forman en el disco de escombros. Según el modelo todos los planetas deberían girar en el mismo sentido y con el eje aproximadamente vertical respecto al plano en el que se formaron. Casi todos los planetas tienen el eje un poco inclinado y se cree que es debido a colisiones que sufrieron cuando se estaban formando. La inclinación del eje de la Tierra es de 23 grados. Saturno, Neptuno y Marte tienen inclinaciones parecidas. Mercurio y Júpiter tienen su eje casi vertical. Los casos más peculiares son los de Urano y Venus. Urano tiene su eje casi acostado sobre el plano de la eclíptica, tiene un polo apuntando al Sol y otro en sentido contrario por largos períodos. Venus es más extraño aún, porque gira en sentido contrario. La velocidad con que giran también es muy diferente. Las diferencias se deben a cómo se formaron, su masa, a su tamaño y las colisiones, pero como estos resultados se basan en modelos, futuras observaciones podrían confirmarlo o no.