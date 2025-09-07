Secciones
El futuro de los medios y la IA, en debate: “Hay que tener una estrategia como industria” (*)

En el marco de la 63ª Asamblea General de Adepa en Puerto Madryn, el experto español en estrategia digital Pepe Cerezo sugirió que los medios de comunicación, para sobrevivir, deben armar una estrategia común frente a los gigantes tecnológicos.

Hace 2 Hs

Desde la consultoría de medios, que ejerce hace más de 20 años, Pepe Cerezo fue directo. Las plataformas digitales, y ahora la IA, están transformando el negocio de la prensa. “Si en la cadena de valor modificas cada uno de los eslabones, tienes una nueva industria”, sentenció, dejando en claro que el momento de actuar es ahora. No se trata solo de usar la IA para hacer resúmenes o transcripciones, sino de un cambio de paradigma que exige una respuesta coordinada por parte de las entidades periodísticas.

Errores del pasado, lecciones del presente

Cerezo se mostró crítico con la forma en que la industria periodística se relacionó con las plataformas en el pasado. Recordó la época en que los medios hicieron alianzas individuales con gigantes como Facebook para llevar su contenido a esas plataformas, perdiendo el control sobre su ADN y su audiencia. “Es lógico que las organizaciones tomen partido y hagan, a corto plazo, relaciones con estas plataformas”, admitió, refiriéndose a los acuerdos de licencia que están firmando muchos medios con empresas de IA. Sin embargo, advirtió: “A largo plazo, creo que es muy peligroso si no hay una visión estratégica común de industria”. El especialista español puso como ejemplo al New York Times. El diario estadounidense, en lugar de llegar a un acuerdo individual, inició un litigio contra OpenAI por el uso de sus datos. Cerezo lo ve como una lección: el New York Times no solo defendió su propiedad, sino que “estableció un marco de cómo relacionarse a futuro”.

Para Cerezo, un punto crucial en la supervivencia de los medios es volver a poner al usuario en el centro. La clave, según su visión, es crear “comunidades de interés”, ofreciendo un producto “diferencial” que el público no pueda encontrar en otro lado.

El especialista también habló de alternativas. Más allá de los modelos de IA de grandes empresas, existen opciones que se están desarrollando en distintos lugares del mundo, como en España y Chile. Cerezo no cree que haya que “perseguir a los líderes” de la IA para firmar contratos, sino que es mejor esperar y tener una visión concreta.

*Nota de Adn Sur.

