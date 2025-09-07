El futuro de los medios y la IA, en debate: “Hay que tener una estrategia como industria” (*)

Errores del pasado, lecciones del presente

Cerezo se mostró crítico con la forma en que la industria periodística se relacionó con las plataformas en el pasado. Recordó la época en que los medios hicieron alianzas individuales con gigantes como Facebook para llevar su contenido a esas plataformas, perdiendo el control sobre su ADN y su audiencia. “Es lógico que las organizaciones tomen partido y hagan, a corto plazo, relaciones con estas plataformas”, admitió, refiriéndose a los acuerdos de licencia que están firmando muchos medios con empresas de IA. Sin embargo, advirtió: “A largo plazo, creo que es muy peligroso si no hay una visión estratégica común de industria”. El especialista español puso como ejemplo al New York Times. El diario estadounidense, en lugar de llegar a un acuerdo individual, inició un litigio contra OpenAI por el uso de sus datos. Cerezo lo ve como una lección: el New York Times no solo defendió su propiedad, sino que “estableció un marco de cómo relacionarse a futuro”.