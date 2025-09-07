Secciones
Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

El compromiso de la empresa es dar soluciones a medida, con un respaldo de servicio posventa integral.

Hace 3 Hs

Desde 2018, DFSK se ha convertido en una marca reconocida en Argentina y, en especial, en el NOA, de la mano de Blue Motors SA, concesionario oficial que respalda a cada cliente con el compromiso de brindar soluciones a medida, en el segmento de utilitarios.

“Nuestro propósito siempre fue diferenciarnos por el servicio y la cercanía con el cliente. DFSK llegó para demostrar que los utilitarios de origen chino son sinónimo de calidad, confiabilidad y rentabilidad. En Blue Motors trabajamos todos los días para acompañar esa evolución”, afirma Juan Carlos Erimbaue, responsable comercial de la firma.

En estos siete años, Blue Motors se posicionó como especialista en utilitarios gracias a una amplia gama de modelos pensados para emprendedores, pymes y empresas de diferentes rubros. A esto se suma el respaldo de un servicio posventa integral, con repuestos originales y con un equipo técnico capacitado, que garantiza confianza en cada operación.

De cara a los próximos años, Blue Motors reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a sus clientes, ampliando la gama de productos con la llegada de suv de última generación, que combinan tecnología, confort y seguridad, a un precio competitivo. Además, la versatilidad de los utilitarios DFSK abre nuevas oportunidades para sectores como logística urbana, distribución de última milla, transporte refrigerado y múltiples emprendimientos que demandan soluciones ágiles y rentables. Con esta visión, Blue Motors no sólo acompaña el presente de las empresas y emprendedores del NOA, sino que también se proyecta como socio estratégico con cada cliente, en los negocios del futuro.

“Creemos en las relaciones a largo plazo: nuestro diferencial es acompañar al cliente antes, durante y después de la compra. Esa sinergia nos permite generar vínculos sólidos y negocios duraderos, con la posibilidad concreta de satisfacer a nuestros clientes.”, concluye Erimbaue.

Los interesados pueden acercarse a la concesionaria ubicada en avenida Mitre 109 o ingresar a la cuenta de instagram bluemotors_tucuman o a la página de Facebook Blue motors - utilitarios.

