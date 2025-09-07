Blue Motors y DFSK: siete años de trayectoria que consolidan liderazgo en utilitarios en el NOA

De cara a los próximos años, Blue Motors reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a sus clientes, ampliando la gama de productos con la llegada de suv de última generación, que combinan tecnología, confort y seguridad, a un precio competitivo. Además, la versatilidad de los utilitarios DFSK abre nuevas oportunidades para sectores como logística urbana, distribución de última milla, transporte refrigerado y múltiples emprendimientos que demandan soluciones ágiles y rentables. Con esta visión, Blue Motors no sólo acompaña el presente de las empresas y emprendedores del NOA, sino que también se proyecta como socio estratégico con cada cliente, en los negocios del futuro.