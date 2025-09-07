Secciones
CulturaTeatro

Mauricio Dayub: “Hay que seguir siempre la intuición y el deseo personal”

El actor ofrece por última vez en Tucumán su exitoso unipersonal “El equilibrista”, un recorrido por la inmigración que construyó la Argentina.

DESDOBLAMIENTO. Mauricio Dayud interpreta varios personajes. DESDOBLAMIENTO. Mauricio Dayud interpreta varios personajes.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

Yerba Buena construye su patrimonio artístico

Yerba Buena construye su patrimonio artístico

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo
2

Desafío para tonificar los brazos: un enfoque casero para esculpir tu cuerpo

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?
3

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?
4

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia
5

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

6

Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Verrugas en el cuello: causas, tratamientos y cuándo consultar a un dermatólogo

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Truco de limpieza: ¿Por qué se volvió viral tirar sal dentro del inodoro?

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Cuánto demoran en llegar las compras realizadas en Temu

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Ducharse con música: ¿un placer inocente o un riesgo oculto para tu celular?

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Comentarios