“Tangos y canciones propias inéditas”: Sandra Márquez se presenta en CiTá

Esa coexistencia de ritmos surge naturalmente en su experiencia artística. “Todo influye a todo para mí y salen todos juntos cuando pasa por la tamiz que es el intérprete. Cuando uno es auténtico con la voz, con lo que uno quiere expresar, se va nutriendo de otras músicas, va mutando y ahí suceden cosas distintas con respecto a las vertientes para sumar culturas locales. En el tango y el folclore, como en la sociedad en general, hay sectores que son más rígidos y más conservadores que otros, pero igual nos vamos influyendo sin que nos demos cuenta”, le dice a LA GACETA, y anticipa que esta noche habrá temas de Charly García y de Luis Alberto Spinetta. En esa confluencia, y dentro de su faceta como compositora, confiesa que está experimentando con la copla con cajas recién compradas en los Valles Calchaquíes.