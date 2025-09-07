“Tangos y canciones propias inéditas”: Sandra Márquez se presenta en CiTá

Sandra Márquez tiene raíces tucumanas, y su regreso a la provincia le permite potenciarlos para recrear sus vínculos y sus sonidos. En esta visita, hará escala hoy a las 20 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) para presentar “Tangos y canciones propias inéditas”, donde el 2x4 transitará el escenario junto al rock y al folclore. Como invitados estarán Leopoldo Deza, Víctor Juárez, Luis Gómez Salas, Alejandro Russo, Carlos Podazza, Ernesto Klass, Patricia Rodríguez, Adriana Tula, Carlos Rivié, Mariela Acotto y Sebastián Uro. Previo al show habrá degustación de vinos y escucha de vinilos.
Esa coexistencia de ritmos surge naturalmente en su experiencia artística. “Todo influye a todo para mí y salen todos juntos cuando pasa por la tamiz que es el intérprete. Cuando uno es auténtico con la voz, con lo que uno quiere expresar, se va nutriendo de otras músicas, va mutando y ahí suceden cosas distintas con respecto a las vertientes para sumar culturas locales. En el tango y el folclore, como en la sociedad en general, hay sectores que son más rígidos y más conservadores que otros, pero igual nos vamos influyendo sin que nos demos cuenta”, le dice a LA GACETA, y anticipa que esta noche habrá temas de Charly García y de Luis Alberto Spinetta. En esa confluencia, y dentro de su faceta como compositora, confiesa que está experimentando con la copla con cajas recién compradas en los Valles Calchaquíes.
Naturalmente, el repertorio girará por “los caballitos de batalla que cada uno tiene, que es con lo que a uno vibra y le llega al mundo, bajo la idea de que sea lo más representativo de cada invitado que me nutre con sus músicas y su vida para definir qué queremos decir y mostrar”. “El presente es como mantener viva la tradición y defender la vanguardia, que es lo que está en movimiento, lo que expande en los bordes; son dos extremos en tironeo, en una dialéctica que voy andando y representa el motor de los artistas, incluso con elementos anárquicos como los que siempre menciona Deza”, agrega la artista.
Para consolidar sus planteos, Márquez participó recientemente en el Cabildo Abierto del Tango en el Ingenio de las Artes, como antes lo hizo en la Capital Federal con el evento “Conexión Tucumán: de la tradición a la vanguardia”, con el propósito de “hacer algo todos juntos para conectar las ciudades, las idiosincrasias, los deseos y las expresiones, aunque tengamos pocos recursos o muchos y no los conozcamos; y lograr que los bailarines convivan con los cantores y con los músicos en un espacio común, y sumar además a los artistas plásticos, a las poetas, a los DJ’s y al público para así profundizar los vínculos”.
“El objetivo de fondo en estas actividades es juntarse a reflexionar, a pensar y a conversar sobre el tango, sobre las necesidades de los artistas, sobre dónde estamos y adónde queremos ir. Vamos a ver cómo sigue; ojalá que haya más reuniones y abrazos. A mí me gusta todo, desde lo que pasa en los bares al tango bailado, del cantado al nuevo, soy muy ecléctica, porque quiero que se visibilice nuestra forma cultural y nuestra identidad como pueblo. Yo empecé bailando y luego pasé a cantar tango, lo llevo ahí en la sangre, es un arte increíble que me dio un lugar para crecer, salvarme y enamorarme de un montón de cosas que alcanzan a todas las edades y extracciones sociales”, asevera.
Aparte de sus giras por Sudamérica, Estados Unidos y Europa -en espectáculos propios y en compañías tangueras-, en Buenos Aires tiene los shows “Todas las que soy” y “Eva canta Gardel”, mientras ultima su nuevo disco, “Mujer pájaro”. “Compuse algunos temas a partir de mi inspiración con el particular territorio tucumano, con el que estoy familiarmente vinculada: uno de mis tatarabuelos fundó uno de los primeros ingenios en la provincia y estoy haciendo una investigación sobre mis parientes de Medinas y de Concepción, especialmente de las mujeres porque estoy muy conectada con ellas y con lo ancestral; quiero recuperar la idea de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir, porque es hora de hacer el camino propio. Vamos a ver qué sale de toda esa mezcla de vivencias, pero seguro que algo adelantaremos en el recital de hoy”, concluye.