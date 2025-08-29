Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tangos y folclore: 2x4 en el Virla y en el Ingenio de las Artes

“Piazzolla en letra y música” es el espectáculo que repondrán desde las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Carla Guzmán y Francisco Santamarina, con un repertorio que incluirá clásicos como “Libertango”, “Balada para un loco” y “Adiós Nonino”, con la presencia de Nadia González, Sofía Sánchez Cardozo, Celina López Barrionuevo y Mariano Jarjal como invitados, y Pedro Costas y Verónica Lindon en danza. Además, en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia, Tornquist y Perón, Banda del Río Salí) con acceso libre y gratuito desde las 19 habrá clases de tango con El Bondi Milonguero y a partir de las 20, un Cabildo Abierto del Tango, encuentro de reflexión y debate con Mariela Acotto, Víctor Juárez, Grillo Córdoba, Los Cosos del Tango y Sandra Márquez, entre muchos otros, seguido por una milonga a cargo de la Dj Marión Achilata. Para los folcloristas, en La Casa de Yamil (España 153) estarán Rienda Suelta, Los Cumpa y Sangre Mansera; en El Cardón (Las Heras 50), el Mono Villafañe con Quique Yance; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Los Orejanos, Benjamín Zamorano y Mateo Pereyra.