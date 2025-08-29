Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ciudadana ilustre: distinción para Cristina Fiz Lobo
El año pasado, en su obra “Humo… tiempo”, Cristina Fiz Lobo repasó sus 60 años dedicado al teatro tucumano. Esta noche, su trayectoria será reconocida por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que la declarará Ciudadana Ilustre a propuesta de los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos, en un acto desde las 20.30 en el salón San Miguel Arcángel (Monteagudo 115), con una velada cultural especial que concluirá con la obra teatral “Todas las rosas son blancas” que la actriz protagoniza.
Cine: propuestas documentales y de ficción
Desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251) se proyectará el documental de Gabriela Uassouf y Martina Matzkin “Las cuidadoras”, sobre tres mujeres trans que acceden por primera vez a un empleo formal en un hogar para ancianos. Luego, en el marco del festival de la Asociación Documentalistas de la Argentina (DOCA), en esa sala se verán los cortometrajes “Goteras”, de Mario Carrizo y Ana Alarcón y “Pieles divergentes”, de Valentina Gómez Tolosa; y el mediometraje “Chagas, la orquesta invisible”, de Lucas Martelli. El DOCA también invita a las 19, en la sala Osvaldo Fasolo del Centro Virla (25 de Mayo 265) a la presentación del libro “Historia del cine documental argentino”, de Javier Campo, en la que se presentarán fragmentos de filmes clásicos. Otra opción será a las 21 en la Alianza Francesa (Mendoza 257) con “Vivre sa vie”, de Jean-Luc Godard, con Anna Karina y Sady Rebbo.
Koino Yokan: show en el teatro Rosita Ávila
Tomás Toto Otero y Jeremías Oro integran desde 2018 Koino Yokan, expresión nipona que significa “la premonición del amor”. Esta noche, desde las 21 al teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), traerán su propuesta musical inspirada en el pop-rock nacional, pero atravesada por otros géneros, dentro de su gira nacional Dúo Set.
Cantautor: Alejandro Kaplán en el ciclo de Sadaic
Con entrada gratis, esta noche a las 21 volverá el ciclo de recitales Sadaic a la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), con la presentación del cantautor tucumano Alejandro Kaplán, acompañado por Sergio Cabudo Contreras en percusión y Juan Manuel Pajón en piano.
“Mamífera”: Caro Tapia presenta su nuevo disco
Caro Tapia (foto) estará desde las 21 en La Sodería (Juan Posse 1.141) para presentar “Mamífera”, su cuarto trabajo discográfico y poético en una propuesta escénica planteada como un viaje performático sobre la maternidad pensado para todo público: familias, amantes de la música y la poesía y quienes busquen un encuentro sensible con una artista que fusiona géneros. En tanto, a partir de las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720), se realizará una nueva edición del ciclo gratuito “Letra y música”, con Natalia Trouve y Daniel Albarracín junto con el escritor Juan Ignacio Jurado.
Tangos y folclore: 2x4 en el Virla y en el Ingenio de las Artes
“Piazzolla en letra y música” es el espectáculo que repondrán desde las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Carla Guzmán y Francisco Santamarina, con un repertorio que incluirá clásicos como “Libertango”, “Balada para un loco” y “Adiós Nonino”, con la presencia de Nadia González, Sofía Sánchez Cardozo, Celina López Barrionuevo y Mariano Jarjal como invitados, y Pedro Costas y Verónica Lindon en danza. Además, en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia, Tornquist y Perón, Banda del Río Salí) con acceso libre y gratuito desde las 19 habrá clases de tango con El Bondi Milonguero y a partir de las 20, un Cabildo Abierto del Tango, encuentro de reflexión y debate con Mariela Acotto, Víctor Juárez, Grillo Córdoba, Los Cosos del Tango y Sandra Márquez, entre muchos otros, seguido por una milonga a cargo de la Dj Marión Achilata. Para los folcloristas, en La Casa de Yamil (España 153) estarán Rienda Suelta, Los Cumpa y Sangre Mansera; en El Cardón (Las Heras 50), el Mono Villafañe con Quique Yance; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Los Orejanos, Benjamín Zamorano y Mateo Pereyra.