Secciones
EspectáculosGuía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 7 Hs

Ciudadana ilustre: distinción para Cristina Fiz Lobo

El año pasado, en su obra “Humo… tiempo”, Cristina Fiz Lobo repasó sus 60 años dedicado al teatro tucumano. Esta noche, su trayectoria será reconocida por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que la declarará Ciudadana Ilustre a propuesta de los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos, en un acto desde las 20.30 en el salón San Miguel Arcángel (Monteagudo 115), con una velada cultural especial que concluirá con la obra teatral “Todas las rosas son blancas” que la actriz protagoniza.

Cine: propuestas documentales y de ficción

Desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251) se proyectará el documental de Gabriela Uassouf y Martina Matzkin “Las cuidadoras”, sobre tres mujeres trans que acceden por primera vez a un empleo formal en un hogar para ancianos. Luego, en el marco del festival de la Asociación Documentalistas de la Argentina (DOCA), en esa sala se verán los cortometrajes “Goteras”, de Mario Carrizo y Ana Alarcón y “Pieles divergentes”, de Valentina Gómez Tolosa; y el mediometraje “Chagas, la orquesta invisible”, de Lucas Martelli. El DOCA también invita a las 19, en la sala Osvaldo Fasolo del Centro Virla (25 de Mayo 265) a la presentación del libro “Historia del cine documental argentino”, de Javier Campo, en la que se presentarán fragmentos de filmes clásicos. Otra opción será a las 21 en la Alianza Francesa (Mendoza 257) con “Vivre sa vie”, de Jean-Luc Godard, con Anna Karina y Sady Rebbo.

Koino Yokan: show en el teatro Rosita Ávila

Tomás Toto Otero y Jeremías Oro integran desde 2018 Koino Yokan, expresión nipona que significa “la premonición del amor”. Esta noche, desde las 21 al teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), traerán su propuesta musical inspirada en el pop-rock nacional, pero atravesada por otros géneros, dentro de su gira nacional Dúo Set.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cantautor: Alejandro Kaplán en el ciclo de Sadaic

Con entrada gratis, esta noche a las 21 volverá el ciclo de recitales Sadaic a la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), con la presentación del cantautor tucumano Alejandro Kaplán, acompañado por Sergio Cabudo Contreras en percusión y Juan Manuel Pajón en piano.

“Mamífera”: Caro Tapia presenta su nuevo disco

Caro Tapia (foto) estará desde las 21 en La Sodería (Juan Posse 1.141) para presentar “Mamífera”, su cuarto trabajo discográfico y poético en una propuesta escénica planteada como un viaje performático sobre la maternidad pensado para todo público: familias, amantes de la música y la poesía y quienes busquen un encuentro sensible con una artista que fusiona géneros. En tanto, a partir de las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720), se realizará una nueva edición del ciclo gratuito “Letra y música”, con Natalia Trouve y Daniel Albarracín junto con el escritor Juan Ignacio Jurado.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tangos y folclore: 2x4 en el Virla y en el Ingenio de las Artes

“Piazzolla en letra y música” es el espectáculo que repondrán desde las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Carla Guzmán y Francisco Santamarina, con un repertorio que incluirá clásicos como “Libertango”, “Balada para un loco” y “Adiós Nonino”, con la presencia de Nadia González, Sofía Sánchez Cardozo, Celina López Barrionuevo y Mariano Jarjal como invitados, y Pedro Costas y Verónica Lindon en danza. Además, en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia, Tornquist y Perón, Banda del Río Salí) con acceso libre y gratuito desde las 19 habrá clases de tango con El Bondi Milonguero y a partir de las 20, un Cabildo Abierto del Tango, encuentro de reflexión y debate con Mariela Acotto, Víctor Juárez, Grillo Córdoba, Los Cosos del Tango y Sandra Márquez, entre muchos otros, seguido por una milonga a cargo de la Dj Marión Achilata. Para los folcloristas, en La Casa de Yamil (España 153) estarán Rienda Suelta, Los Cumpa y Sangre Mansera; en El Cardón (Las Heras 50), el Mono Villafañe con Quique Yance; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Los Orejanos, Benjamín Zamorano y Mateo Pereyra.

Temas Concejo Deliberante de San Miguel de TucumánEnte CulturalCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaLasteniaTeatro Municipal Rosita ÁvilaJosé María CaneladaGustavo Cobos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Comentarios