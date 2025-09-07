Orquestas escuelas de la Chiquitania y Divino Niño: la música no tiene puntos ni líneas

Media luna fértil del Oriente Boliviano. Selva plena. Uno a uno los jóvenes de la orquesta juvenil de San José de Chiquitos, unos 40 músicos entre 18 y 25 años, van ocupando sus plazas delante del retablo barroco de ocres y dorados rabiosos. En contraste las túnicas claras con guardas barrocas que visten, parecen cándidas y les dan un halo angelical conmovedor. Violines, violas, violoncelos y contrabajos se yerguen detrás de las manos que los sostienen. Tocarán la sonata 1 del archivo misional con sus allegros, adagios y prestos y tocarán también la Primavera de Vivaldi. El director da la señal de largada y los jóvenes evanescentes se vuelven de una corporeidad atronadora, se adueñan con maestría de los pentagramas, hacen magia con los do, re, mi, fa, sol, la, sí, recogen aplausos encendidos. A esta altura la audiencia compuesta de pueblerinos orgullosos y melómanos venidos de todos los rincones del mundo, flota entre los querubines y los santos de sus nichos. Casa de Dios, puerta del cielo reza el frontis del templo. Y se comprende.