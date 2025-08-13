La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

La actividad se encarna en los festejos por los 40 años de la juvenil, y en esta oportunidad la conducción estará a cargo de Marcela Roselló. “Es una experiencia maravillosa poder dirigir una orquesta en la cual me formé. Entré en 1991 como fagotista y estuve hasta 2001; después, de 2005 a 2016 fui asistente de dirección y hace tres años estoy nuevamente como maestra preparadora de vientos y como maestra asistente”, resume en diálogo con LA GACETA, en el cual destaca el rol de Gustavo Guersman como director titular: “es el faro que sigo y en el cual me apoyo, un maestro que me abrió muchas puertas y me enseñó mucho sobre la relación del sonido con la partitura, a decodificar todo lo que está escrito y que va más allá, y aprender a estar en un grupo, socializar, tocar con otros instrumentos”.