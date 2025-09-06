La Selección se prepara para visitar a Ecuador sin Messi y con varias rotaciones

La visita a la “Tri”, conducida por Sebastián Beccacece, llega pocos días después de la goleada sobre Venezuela en el Monumental. Ese encuentro dejó varias postales: el último partido de Lionel Messi por los puntos en el país, un cruce fuerte con Rincón en el túnel y un encuentro con el músico Charly García en el vestuario. Ahora, con el boleto mundialista en mano, el objetivo pasa por cerrar las Eliminatorias con buenas sensaciones y probar variantes en la altura de Quito.