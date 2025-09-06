La Selección se prepara para visitar a Ecuador sin Messi y con varias rotaciones

La Selección volvió a los entrenamientos y ya piensa en su próximo desafío: el partido contra Ecuador en Quito, que marcará el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con la clasificación asegurada al igual que su rival, buscará despedir la etapa previa de la mejor manera.
La visita a la “Tri”, conducida por Sebastián Beccacece, llega pocos días después de la goleada sobre Venezuela en el Monumental. Ese encuentro dejó varias postales: el último partido de Lionel Messi por los puntos en el país, un cruce fuerte con Rincón en el túnel y un encuentro con el músico Charly García en el vestuario. Ahora, con el boleto mundialista en mano, el objetivo pasa por cerrar las Eliminatorias con buenas sensaciones y probar variantes en la altura de Quito.
Rotaciones y ausencias
Scaloni planifica un equipo con varias modificaciones, sobre todo en la mitad de la cancha. La gran novedad es que Messi no formará parte de la delegación, por lo que Franco Mastantuono también dejaría la alineación inicial. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se perfilan como titulares en una formación que tendrá retoques en todas sus líneas.
El “Toro” Martínez viene de ingresar desde el banco ante Venezuela y marcar el 2-0 parcial en su primera intervención. El técnico dejó abierta la posibilidad de que pueda compartir ataque con Julián Álvarez, aunque aún no está confirmado. Mac Allister, en tanto, no tuvo minutos en el último partido porque llegó tarde desde Inglaterra y arrastraba una molestia muscular, pero ahora estaría listo para recuperar protagonismo.
En defensa también habrá variantes. Cristian “Cuti” Romero no viajará a Quito y todo indica que Leonardo Balerdi ocupará su lugar. El ex Boca, hoy en el Olympique de Marsella, ya había mostrado solidez en su actuación frente a Chile en junio y ahora tendrá una nueva chance para consolidarse como alternativa de recambio.
Un cierre con nuevas oportunidades
Mientras algunos habituales titulares descansan, otros empiezan a pedir pista. Thiago Almada, cada vez más determinante, es uno de los nombres que gana espacio: su influencia ofensiva revitalizó a la Selección en los últimos encuentros y Scaloni valora su capacidad para romper líneas y llegar al gol.
El "11" todavía no está definido, pero la idea del cuerpo técnico es aprovechar este último compromiso de Eliminatorias para dar rodaje a futbolistas que necesitarán ritmo de cara al próximo año. Sin Messi, el protagonismo recaerá en figuras como Lautaro, Mac Allister, Balerdi y Almada, en un partido que servirá como termómetro antes de encarar la recta final hacia el Mundial 2026.