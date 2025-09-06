Franco Colapinto ganó un lugar y largará 17º en Monza tras una clasificación difícil con Alpine

Franco Colapinto vivió un fin de semana con contrastes en el Gran Premio de Italia, disputado en el mítico circuito de Monza. El piloto argentino de Alpine no logró cumplir con las expectativas en la clasificación y quedó eliminado en la Q1, con un registro que lo ubicó en la 18ª posición. Sin embargo, gracias a una penalización aplicada a Isack Hadjar (Racing Bulls), finalmente largará este domingo desde el puesto 17 de la parrilla.