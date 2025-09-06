Secciones
Franco Colapinto ganó un lugar y largará 17º en Monza tras una clasificación difícil con Alpine

El piloto argentino quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Italia, pero ganó un puesto por la penalización a Hadjar. Tras un buen desempeño en la última práctica, buscará remontar desde el fondo para ilusionarse con los puntos.

Hace 1 Hs

Franco Colapinto vivió un fin de semana con contrastes en el Gran Premio de Italia, disputado en el mítico circuito de Monza. El piloto argentino de Alpine no logró cumplir con las expectativas en la clasificación y quedó eliminado en la Q1, con un registro que lo ubicó en la 18ª posición. Sin embargo, gracias a una penalización aplicada a Isack Hadjar (Racing Bulls), finalmente largará este domingo desde el puesto 17 de la parrilla.

Las prácticas libres: luces y sombras

El arranque del fin de semana no fue sencillo para Alpine. En la primera práctica libre (FP1), Colapinto no estuvo al mando del auto, ya que el equipo le dio la oportunidad al piloto reserva Paul Aron. El estonio sufrió un trompo y terminó último (20º), dejando dudas en la escudería francesa.

En la segunda tanda (FP2), el argentino sí giró, pero tampoco pudo escapar del fondo. Terminó 20º, lo que incrementó la preocupación en Alpine. Colapinto intentó transmitir calma y reconoció que el equipo debía encontrar “mucha más performance” para ser competitivo en el templo de la velocidad.

El cambio de imagen llegó en la FP3. Con un tiempo de 1:20.034, Colapinto se ubicó 14º, por delante de su compañero Pierre Gasly (18º). Fue 0.213 segundos más rápido que el francés y quedó a siete décimas de Lando Norris, líder de la sesión. Ese rendimiento renovó las ilusiones de Alpine y del propio Colapinto de cara a la clasificación.

Una clasificación que no cumplió las expectativas

Pese al buen antecedente en la última práctica y al hecho de conocer bien Monza -allí debutó en la Fórmula 1 con Williams poco más de un año atrás-, Colapinto no pudo repetir en la Q1. Su tiempo lo dejó en la 18ª posición y lo eliminó de forma temprana, en otra jornada frustrante para Alpine. Gasly también quedó relegado a los puestos traseros.

Penalización y cambio en la grilla

La grilla final tuvo un pequeño alivio para el argentino. Isack Hadjar, que había terminado 16º, recibió una penalización por cambiar la unidad de potencia en su Racing Bulls y deberá largar desde boxes. De esa manera, Colapinto y Gasly ganaron una posición cada uno, permitiendo que el piloto de Pilar inicie la competencia desde el 17º puesto.

La ilusión de la remontada

Aunque la tarea de avanzar desde el fondo no será sencilla, Colapinto mantiene la ilusión de repetir lo hecho en Zandvoort, donde estuvo muy cerca de sumar puntos. Con el envión de haber mostrado competitividad en la FP3 y el apoyo de los tifosi, el argentino buscará dar otro paso adelante en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

