El equipo de fútbol para ciegos del "Decano" compartió una jornada especial en el Monumental José Fierro

El Monumental José Fierro fue escenario de una experiencia distinta, pero cargada de emociones. Este sábado, el equipo de fútbol para ciegos del "Decano" visitó la casa de Atlético y vivió una jornada que unió deporte, inspiración y valores humanos.
La delegación fue recibida cálidamente por el entrenador Lucas Pusineri y por el plantel profesional del “decano”, que se acercó a compartir un momento de intercambio y compañerismo. Hubo charlas, anécdotas y un reconocimiento mutuo al esfuerzo y la pasión que los une dentro de una cancha, más allá de cualquier barrera.
“Fue una jornada llena de sensaciones, unión e inspiración”, expresaron desde la institución, que viene fortaleciendo sus acciones para abrir las puertas a toda la comunidad. La visita dejó una enseñanza clara: el fútbol es mucho más que competencia, es una herramienta de encuentro y superación.
El estadio se transformó, por unas horas, en un espacio de integración que recordó la importancia de construir una institución cada vez más inclusiva, donde cada persona encuentre su lugar a través del deporte.