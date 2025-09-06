Secciones
DeportesAtlético Tucumán

El equipo de fútbol para ciegos del "Decano" compartió una jornada especial en el Monumental José Fierro

Los jugadores fueron recibidos por Lucas Pusineri y el plantel profesional de Atlético. Hubo intercambio, compañerismo y un fuerte mensaje de inclusión en el estadio decano.

El equipo de fútbol para ciegos del Decano compartió una jornada especial en el Monumental José Fierro Prensa CAT.
Hace 1 Hs

El Monumental José Fierro fue escenario de una experiencia distinta, pero cargada de emociones. Este sábado, el equipo de fútbol para ciegos del "Decano" visitó la casa de Atlético y vivió una jornada que unió deporte, inspiración y valores humanos.

La delegación fue recibida cálidamente por el entrenador Lucas Pusineri y por el plantel profesional del “decano”, que se acercó a compartir un momento de intercambio y compañerismo. Hubo charlas, anécdotas y un reconocimiento mutuo al esfuerzo y la pasión que los une dentro de una cancha, más allá de cualquier barrera.

“Fue una jornada llena de sensaciones, unión e inspiración”, expresaron desde la institución, que viene fortaleciendo sus acciones para abrir las puertas a toda la comunidad. La visita dejó una enseñanza clara: el fútbol es mucho más que competencia, es una herramienta de encuentro y superación.

El estadio se transformó, por unas horas, en un espacio de integración que recordó la importancia de construir una institución cada vez más inclusiva, donde cada persona encuentre su lugar a través del deporte.

