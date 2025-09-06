James Vowles volvió a elogiar a Franco Colapinto: “Tiene pasión argentina y un talento extraordinario”

Consultado por Fox Sports sobre Colapinto, a quien le dio su primera gran oportunidad en la Fórmula 1 durante la FP1 del GP de Gran Bretaña en 2024 y luego confió en él tras la salida de Logan Sargeant, Vowles no dudó: “Con Franco lo que veo es tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en él que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados o menos tiempo en el coche, puede ir y rendir. Y lo más importante es que lo hace con esa pasión que lo caracteriza, que reconozco como la pasión argentina. Eso me gusta de él”.