James Vowles volvió a elogiar a Franco Colapinto: “Tiene pasión argentina y un talento extraordinario”

Franco Colapinto tiene muchos seguidores que lo alientan en cada Gran Premio. Lo llamativo es que incluso en un equipo rival aparezca alguien que lo banque con tanto entusiasmo. Ese es James Vowles, jefe de Williams, que se ganó el apodo cariñoso de “el Tío” entre los fanáticos argentinos. En el GP de Italia, el británico volvió a dejar en claro su admiración por el joven piloto de Pilar.
Consultado por Fox Sports sobre Colapinto, a quien le dio su primera gran oportunidad en la Fórmula 1 durante la FP1 del GP de Gran Bretaña en 2024 y luego confió en él tras la salida de Logan Sargeant, Vowles no dudó: “Con Franco lo que veo es tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en él que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados o menos tiempo en el coche, puede ir y rendir. Y lo más importante es que lo hace con esa pasión que lo caracteriza, que reconozco como la pasión argentina. Eso me gusta de él”.
El directivo también resaltó su perfil humano como un valor clave en la elección de la escudería británica: “Es humilde, reconoce dónde no es fuerte, lo habla abiertamente, no lo esconde… Eso es algo que para nosotros marcó la diferencia”.
Vowles recordó cómo fue aquella primera experiencia de Colapinto al volante de un F1 en Silverstone, un momento que marcó la confianza del equipo en su potencial: “La conversación fue simple: ‘Tal vez sea la primera y la última vez que corras un F1, disfrutalo, no hay presión, no pienses en el tiempo de vuelta, es un momento para construir el resto de tu vida’. Y lo que vimos fue que se relajó, se metió en el momento y terminó a una décima y media de Alex Albon en su primera vez en el auto. Eso es extraordinario”.
Con elogios que se repiten cada vez que le preguntan, Vowles reafirma un vínculo especial con Colapinto. Aunque hoy los caminos los encuentren en equipos rivales, el “Tío” mantiene intacta su convicción: el argentino tiene pasta de piloto de Fórmula 1 y un futuro enorme por delante.