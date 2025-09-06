Secciones
Newell’s sufrió una baja en vistas al partido contra Atlético Tucumán

David Sotelo se fracturó el tobillo izquierdo durante un entrenamiento en Bella Vista. El mediocampista de la “Lepra” no será operado y afrontará un tratamiento ortopédico, quedando descartado para los próximos partidos.

David Sotelo se lesionó en el último entrenamiento en Bella Vista.
Hace 1 Hs

Newell’s trabaja con la mira puesta en dos compromisos importantes: el partido del fin de semana frente a Atlético en el Coloso Marcelo Bielsa, por el Clausura, y el cruce de Copa Argentina frente a Belgrano en San Luis. Sin embargo, el plantel que conduce Cristian “Ogro” Fabbiani recibió una noticia que sacude la planificación: la baja de David Sotelo.

El volante se lesionó este jueves durante los entrenamientos en doble turno que la “Lepra” viene realizando en el complejo Bella Vista. En un primer momento, las sospechas apuntaban a un problema grave en uno de sus tobillos. Horas más tarde, el club emitió un parte oficial en el que confirmó el diagnóstico: fractura en el tobillo izquierdo.

Según informó la institución, los médicos decidieron que el jugador realice un tratamiento ortopédico, lo que descarta la operación quirúrgica. Sin embargo, el comunicado no especificó los plazos de recuperación del joven futbolista, lo que abre un manto de incertidumbre sobre cuándo podrá volver a competir.

La situación tiene un antecedente cercano: en febrero de 2024, Sotelo ya había atravesado una lesión de gravedad cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en un partido frente a Central Córdoba por la Copa de la Liga. Aquella vez estuvo diez meses inactivo y recién regresó en octubre de 2024, en un encuentro de reserva contra Tigre por la Copa Proyección.

La nueva lesión representa un golpe duro tanto para el jugador como para el cuerpo técnico, que pierde una alternativa importante en el mediocampo. De cara al choque contra Atlético, Fabbiani deberá rearmar la zona media con las opciones disponibles, mientras la “Lepra” lamenta una baja que condiciona sus planes inmediatos.

