Secciones
DeportesFútbol

Gimnasia denunció un posible robo de cables tras el apagón en el partido contra Atlético Tucumán

El triunfo en el "Bosque" quedó envuelto en polémica por las fallas eléctricas que frenaron el juego. El club platense presentó un escrito en la Justicia, mientras que Lucas Pusineri habló de una “estrategia vieja” para enfriar el partido.

Gimnasia denunció un posible robo de cables tras el apagón en el partido contra Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

El triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Atlético, disputado el 5 de septiembre de 2025 en el estadio del Bosque, quedó marcado por un hecho insólito: un apagón que obligó a detener el encuentro en pleno desarrollo. Lo que en principio parecía un desperfecto eléctrico derivó en una investigación judicial, luego de que la dirigencia del club platense denunciara un presunto robo de cables.

La denuncia de Gimnasia

Días después del partido, el presidente Mariano Cowen, junto con los abogados Flavio y Luisana Gliemno, presentó un escrito en la Justicia en el que calificaron lo sucedido como un “delito de acción pública, por el delito de robo, cuyos autores son desconocidos”.

En el texto, Gimnasia sostuvo que la hipótesis más firme es que hubo un intento de sustracción de cables en la zona de la bornera de conexión, lo que habría provocado una explosión y posterior corte de energía. El informe interno del club y el peritaje de la empresa proveedora coincidieron en que el daño no se correspondía con un desperfecto natural, sino con una causa externa.

La institución también solicitó que se investiguen “casas de la zona que compran cobre” para determinar si el apagón estuvo vinculado con la comercialización ilegal de materiales.

La versión técnica

Los peritajes detectaron que la falla se produjo en una línea de alimentación que conecta los generadores con las torres de iluminación. Según los especialistas, el sistema tenía margen suficiente para soportar el consumo de energía de la jornada, por lo que se descartó una sobrecarga. El estado del material afectado, añadieron, era compatible con un posible intento de manipulación o robo.

Las sospechas de Atlético 

Antes de que Gimnasia presentara la denuncia, Lucas Pusineri ya había dejado claras sus dudas sobre lo ocurrido. El entrenador de Atlético Tucumán insinuó que el corte eléctrico pudo haber sido parte de una estrategia para “enfriar el partido”, justo cuando su equipo presionaba en ataque.

“Es un poco vieja esta de las luces… Lo que sí dijo Pablo Dóvalo (árbitro) es que si el partido no se termina en ese momento, después no se reanuda. El equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces”, declaró el técnico en conferencia.

También cuestionó la suspensión momentánea del encuentro, aludiendo a la maniobra como “una táctica vieja”.

Temas Club de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético PlatenseAlbaro JiménezPablo DóvaloLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y "Chiqui" Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios