Gimnasia denunció un posible robo de cables tras el apagón en el partido contra Atlético Tucumán

El triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Atlético, disputado el 5 de septiembre de 2025 en el estadio del Bosque, quedó marcado por un hecho insólito: un apagón que obligó a detener el encuentro en pleno desarrollo. Lo que en principio parecía un desperfecto eléctrico derivó en una investigación judicial, luego de que la dirigencia del club platense denunciara un presunto robo de cables.
La denuncia de Gimnasia
Días después del partido, el presidente Mariano Cowen, junto con los abogados Flavio y Luisana Gliemno, presentó un escrito en la Justicia en el que calificaron lo sucedido como un “delito de acción pública, por el delito de robo, cuyos autores son desconocidos”.
En el texto, Gimnasia sostuvo que la hipótesis más firme es que hubo un intento de sustracción de cables en la zona de la bornera de conexión, lo que habría provocado una explosión y posterior corte de energía. El informe interno del club y el peritaje de la empresa proveedora coincidieron en que el daño no se correspondía con un desperfecto natural, sino con una causa externa.
La institución también solicitó que se investiguen “casas de la zona que compran cobre” para determinar si el apagón estuvo vinculado con la comercialización ilegal de materiales.
La versión técnica
Los peritajes detectaron que la falla se produjo en una línea de alimentación que conecta los generadores con las torres de iluminación. Según los especialistas, el sistema tenía margen suficiente para soportar el consumo de energía de la jornada, por lo que se descartó una sobrecarga. El estado del material afectado, añadieron, era compatible con un posible intento de manipulación o robo.
Las sospechas de Atlético
Antes de que Gimnasia presentara la denuncia, Lucas Pusineri ya había dejado claras sus dudas sobre lo ocurrido. El entrenador de Atlético Tucumán insinuó que el corte eléctrico pudo haber sido parte de una estrategia para “enfriar el partido”, justo cuando su equipo presionaba en ataque.
“Es un poco vieja esta de las luces… Lo que sí dijo Pablo Dóvalo (árbitro) es que si el partido no se termina en ese momento, después no se reanuda. El equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces”, declaró el técnico en conferencia.
También cuestionó la suspensión momentánea del encuentro, aludiendo a la maniobra como “una táctica vieja”.