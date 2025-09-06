Secciones
DeportesFútbol

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

El capitán argentino discutió con Tomás Rincón en el entretiempo y el momento quedó registrado.

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental
Hace 2 Hs

La goleada 3-0 de la Selección Argentina a Venezuela tuvo un capítulo inesperado en el entretiempo. En el túnel del Monumental, Lionel Messi encaró al capitán venezolano Tomás Rincón y se produjo un tenso cruce.

Los jugadores argentinos intervinieron para respaldar a su capitán, mientras que el resto del plantel rival también se sumó. La situación duró varios segundos y mostró la furia del rosarino.

Aunque no trascendió el motivo de la discusión, Messi dejó en claro su malestar con gestos y palabras.

El altercado fue calmado gracias a la intervención de miembros de ambos cuerpos técnicos. Tras casi un minuto, la tensión se disolvió y el partido continuó con normalidad.

Un video que sorprendió a todos

Las imágenes se viralizaron rápidamente y sorprendieron a los fanáticos, ya que durante el juego no se habían registrado problemas visibles. El episodio le dio un condimento inesperado a la despedida del capitán en el país.

Temas Lionel MessiUruguayVenezuelaSelección Argentina de fútbolEl PaísSelección Venezolana de FútbolEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
1

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Tucumán está de la cabeza
2

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
4

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
5

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y "Chiqui" Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las escribanas de la historia

Las escribanas de la historia

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios