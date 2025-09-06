Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

La goleada 3-0 de la Selección Argentina a Venezuela tuvo un capítulo inesperado en el entretiempo. En el túnel del Monumental, Lionel Messi encaró al capitán venezolano Tomás Rincón y se produjo un tenso cruce.
Los jugadores argentinos intervinieron para respaldar a su capitán, mientras que el resto del plantel rival también se sumó. La situación duró varios segundos y mostró la furia del rosarino.
Aunque no trascendió el motivo de la discusión, Messi dejó en claro su malestar con gestos y palabras.
Una mÃ¡s de Messi buscando pelea, desde que tiene una relaciÃ³n amorosa con Infantino se cree intocable.— Marco (@__ElBicho007) September 5, 2025
El falso humilde lo hace de nuevo. pic.twitter.com/KSyauSXrq6
El altercado fue calmado gracias a la intervención de miembros de ambos cuerpos técnicos. Tras casi un minuto, la tensión se disolvió y el partido continuó con normalidad.
Un video que sorprendió a todos
Las imágenes se viralizaron rápidamente y sorprendieron a los fanáticos, ya que durante el juego no se habían registrado problemas visibles. El episodio le dio un condimento inesperado a la despedida del capitán en el país.