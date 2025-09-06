Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva que se suma a la Primera de Atlético Tucumán

Atlético vive horas de definiciones y movimientos dentro de su plantel profesional. Carlos Abeldaño, goleador de la Reserva, entrenó por primera vez bajo las órdenes de Lucas Pusineri junto al grupo principal. El delantero de 20 años, que firmó contrato a fines de agosto, se perfila como una de las alternativas para ocupar un lugar en la delantera del “Decano”.
La oportunidad para el atacante surgió en medio de la sanción por tiempo indeterminado a Leandro Díaz, expulsado en el encuentro ante Gimnasia. Esa baja obligó al cuerpo técnico a mirar hacia las divisiones juveniles, donde Abeldaño viene siendo protagonista con seis goles en el Clausura.
El atacante, formado en Vélez y Argentinos Juniors antes de llegar a Atlético, es un delantero de área potente, con presencia física y gran capacidad en el juego aéreo. Sus características lo convirtieron en una pieza clave de la Reserva, que lidera la zona B del torneo. El buen rendimiento le abrió la puerta de la Primera en un momento clave de la temporada.
La decisión de Pusineri responde a la necesidad de encontrar variantes ofensivas para el partido frente a Newell’s, que se jugará este viernes, desde las 21.15, en el estadio “Coloso del Parque”. Ante la ausencia de Díaz, la responsabilidad del ataque recaería en Mateo Coronel y Mateo Bajamich, aunque Abeldaño aparece como una carta fresca que puede sumar minutos.
El delantero se suma así a la lista de juveniles que tuvieron rodaje en el plantel profesional en los últimos meses. Para él, será la oportunidad de mostrarse y dar un paso más en su carrera, en un contexto que ilusiona tanto al hincha como al propio cuerpo técnico.