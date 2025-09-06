Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva que se suma a la Primera de Atlético Tucumán

El delantero de 20 años, que firmó contrato en agosto y lleva seis goles en el Clausura, practicó con el plantel profesional.

Carlos Abeldaño. Carlos Abeldaño.
Hace 1 Hs

Atlético vive horas de definiciones y movimientos dentro de su plantel profesional. Carlos Abeldaño, goleador de la Reserva, entrenó por primera vez bajo las órdenes de Lucas Pusineri junto al grupo principal. El delantero de 20 años, que firmó contrato a fines de agosto, se perfila como una de las alternativas para ocupar un lugar en la delantera del “Decano”.

La oportunidad para el atacante surgió en medio de la sanción por tiempo indeterminado a Leandro Díaz, expulsado en el encuentro ante Gimnasia. Esa baja obligó al cuerpo técnico a mirar hacia las divisiones juveniles, donde Abeldaño viene siendo protagonista con seis goles en el Clausura.

El atacante, formado en Vélez y Argentinos Juniors antes de llegar a Atlético, es un delantero de área potente, con presencia física y gran capacidad en el juego aéreo. Sus características lo convirtieron en una pieza clave de la Reserva, que lidera la zona B del torneo. El buen rendimiento le abrió la puerta de la Primera en un momento clave de la temporada.

La decisión de Pusineri responde a la necesidad de encontrar variantes ofensivas para el partido frente a Newell’s, que se jugará este viernes, desde las 21.15, en el estadio “Coloso del Parque”. Ante la ausencia de Díaz, la responsabilidad del ataque recaería en Mateo Coronel y Mateo Bajamich, aunque Abeldaño aparece como una carta fresca que puede sumar minutos.

El delantero se suma así a la lista de juveniles que tuvieron rodaje en el plantel profesional en los últimos meses. Para él, será la oportunidad de mostrarse y dar un paso más en su carrera, en un contexto que ilusiona tanto al hincha como al propio cuerpo técnico.

Temas Asociación Atlética Argentinos JuniorsLeandro DíazArgentinaLucas PusineriClub Atlético TucumánMateo CoronelMateo BajamichCarlos Abeldaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y "Chiqui" Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios