Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

El fútbol tucumano atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de las divisiones juveniles de Atlético Tucumán. La institución decana confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y entrenadores del joven futbolista de la categoría 2009.
“El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño (…) elevamos una oración por el eterno descanso de su alma”, señaló el mensaje publicado en las redes oficiales del club, donde además recordaron que Mateo formaba parte del bloque azul de las inferiores".
La conmoción traspasó rápidamente los límites de la institución "decana" y distintos clubes del fútbol tucumano se sumaron a las muestras de solidaridad. San Martín de Tucumán, clásico rival, compartió un mensaje en el que manifestó su pesar y envió fuerzas a la familia en este duro momento. En la misma línea, Concepción FC también expresó su acompañamiento y dedicó palabras de apoyo a Damián Briseño, ex jugador del club y padre del joven futbolista fallecido.
La partida de Mateo unió a todos los clubes a través de las redes sociales. El recuerdo de sus compañeros, entrenadores y de toda la comunidad deportiva también se hizo presente durante las últimas horas, las redes se inundan de mensajes de aliento y respeto hacia la familia Briseño.