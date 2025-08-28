Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

La conmoción traspasó rápidamente los límites de la institución "decana" y distintos clubes del fútbol tucumano se sumaron a las muestras de solidaridad. San Martín de Tucumán, clásico rival, compartió un mensaje en el que manifestó su pesar y envió fuerzas a la familia en este duro momento. En la misma línea, Concepción FC también expresó su acompañamiento y dedicó palabras de apoyo a Damián Briseño, ex jugador del club y padre del joven futbolista fallecido.