Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

El "Decano" anunció el triste deceso y en las redes sociales se multiplicó el apoyo para la familia

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

El fútbol tucumano atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de las divisiones juveniles de Atlético Tucumán. La institución decana confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y entrenadores del joven futbolista de la categoría 2009.

“El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño (…) elevamos una oración por el eterno descanso de su alma”, señaló el mensaje publicado en las redes oficiales del club, donde además recordaron que Mateo formaba parte del bloque azul de las inferiores".

La conmoción traspasó rápidamente los límites de la institución "decana" y distintos clubes del fútbol tucumano se sumaron a las muestras de solidaridad. San Martín de Tucumán, clásico rival, compartió un mensaje en el que manifestó su pesar y envió fuerzas a la familia en este duro momento. En la misma línea, Concepción FC también expresó su acompañamiento y dedicó palabras de apoyo a Damián Briseño, ex jugador del club y padre del joven futbolista fallecido.

La partida de Mateo unió a todos los clubes a través de las redes sociales. El recuerdo de sus compañeros, entrenadores y de toda la comunidad deportiva también se hizo presente durante las últimas horas, las redes se inundan de mensajes de aliento y respeto hacia la familia Briseño.

Temas Concepción Fútbol ClubSan MartínAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
3

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios