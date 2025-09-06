Benjamín Saiz Wenz, el chileno que se enamoró de Tucumán en el Abierto del Norte

El Abierto del Norte siempre tiene un magnetismo especial. A lo largo de sus 58 ediciones, el torneo supo reunir a jugadores de distintos rincones del continente y forjar historias que trascienden las canchas. Este año, uno de esos relatos está protagonizado por Benjamín Saiz Wenz, un chileno de 26 años que llegó por primera vez a Tucumán con la ilusión de medirse en un certamen histórico y, al mismo tiempo, con el objetivo de preparar su clasificación al tour europeo.