Contini marca el ritmo y el Abierto del Norte vibra con golf de alto nivel

El Abierto del Norte de Golf vive jornadas de altísima calidad en la cancha del Country del Jockey Club. La edición 58 del certamen profesional tiene a Martín Contini como gran figura: el tucumano de 30 años volvió a firmar 64 golpes en la segunda vuelta, idéntico registro al del día inicial, y con 14 bajo el par se consolidó en la cima de la clasificación. Su solidez, sumada al acecho de Nelson Ledesma y César Costilla, confirma que el torneo atraviesa uno de los arranques más vibrantes de los últimos años.
“El Abierto del Norte es mi gran objetivo”, confesó Contini, ilusionado con conseguir el título por primera vez en el club donde se formó desde los siete años.
El líder del campeonato no solo mostró precisión con sus golpes, sino también paciencia para construir una vuelta que comenzó con dudas pero terminó en lo más alto. “Fue una vuelta que la fui armando de a poquito y terminó siendo muy buena. Estoy muy contento. Arranqué un poco nervioso, me costaron los putts hasta que cayó el primero. Después tuve una buena seguidilla de birdies y todo fluyó mejor”, relató.
La lluvia le dio a la cancha un matiz completamente diferente al del primer día y los golfistas debieron adaptarse. “El piso estaba más blando y la pelota no volaba tanto. Había que ser más estratégico, saber en qué hoyos acelerar y en cuáles no. Las banderas estaban complicadas”, explicó Contini.
Consciente de que ahora se aproxima la parte decisiva del torneo, el puntero no se esconde: “Siempre aparecen los nervios cuando punteás un campeonato. El que diga que no los siente, miente. Para mí será una lucha con mi cabeza el fin de semana. Tengo que salir a hacer lo mismo que hice estos dos días y nada más”.
El inmediato perseguidor es otro representante local, Nelson Ledesma. El jugador de 35 años, con calendario en el Korn Ferry Tour estadounidense, firmó una tarjeta de 67 golpes y con 132 (-10) marcha en el segundo puesto. “Arranqué muy bien los primeros nueve hoyos, pero después me sentí cansado. Es normal: cuando volvés del exterior tenés compromisos familiares y reuniones, dormís poco. Ahora lo importante es descansar para estar en las mejores condiciones”, señaló.
“Muru” no solo pelea el torneo: también carga con la experiencia de haberlo ganado en 2023, un logro que definió como liberador. “Era un título pendiente. Haberlo conseguido me sacó un peso de encima y me permitió jugar más relajado. El Abierto siempre es especial, porque lo disputás rodeado de la familia y amigos. Tiene historia, lo ganaron grandes jugadores y acá en Tucumán hay un nivel altísimo. La lucha va a ser hasta el final”, indicó.
Ledesma atraviesa un año sólido, con cuatro top-25 en el Korn Ferry Tour. Tras el Abierto viajará a Nashville, donde retomará el circuito. Pero antes quiere dejar su sello en su provincia. “Estoy pegando bien y jugando bien. Si descanso y llego fresco, voy a estar en condiciones de pelear el torneo”, afirmó.
Experiencia
En la tercera ubicación aparece el “Sapo” Costilla, otro tucumano que mantiene su vigencia. A los 46 años, el ganador de dos de las últimas siete ediciones sigue dando pelea. Hoy firmó 67 golpes para llegar a un total de 133 (-9). “Fue un día irregular: por momentos jugué muy bien y por momentos mal. No me sentía confiado con el putter en los primeros hoyos, pero después mejoré. Cerré con tres birdies en los últimos cinco hoyos”, comentó.
Costilla no oculta sus expectativas: “Espero que el trofeo se quede en casa”. Su ilusión se alinea con la del público, que sueña con ver nuevamente a un tucumano coronado en el certamen más importante de la región.
La tabla de posiciones muestra un grupo de jugadores listos para aprovechar cualquier resbalón de los líderes. Augusto Núñez y Franco Romero comparten el cuarto puesto con 134 golpes (-8). El bonaerense Andrés Gallegos, que había arrancado en lo más alto junto a Contini en la primera jornada, descendió hasta el sexto lugar con 136 (-6), posición que comparte con Franco Scorzato y Sebastián Fernández.
El corte, siempre exigente, dejó apenas a 44 de los 120 participantes en carrera. Entre los eliminados sorprendió la salida temprana de dos nombres fuertes: Andrés “Pigu” Romero y Jorge Monroy, subcampeón en 2024 tras perder en el desempate.
La expectativa es máxima de cara a las rondas finales. Contini llega como líder sólido, con un nivel que inspira respeto y con la ventaja de conocer cada rincón de la cancha. Ledesma, en plena madurez competitiva, combina su experiencia internacional con la motivación de jugar en su provincia. Costilla, eterno batallador, acecha con el objetivo de volver a levantar el trofeo.
El Abierto del Norte está ofreciendo lo que todo aficionado sueña: un duelo entre figuras locales de jerarquía, con condimentos de emoción y tensión en cada hoyo. Tucumán vibra con la posibilidad de ver a uno de los suyos escribir otra página de gloria en la historia del golf argentino.
Contini sabe que la presión será intensa, pero también que la recompensa puede ser enorme: ganar ante su gente y en el torneo que lo vio crecer. Ledesma quiere sumar su segundo título y ratificar que es uno de los golfistas tucumanos más consistentes de la actualidad. Y Costilla busca demostrar que la experiencia y la garra todavía cuentan mucho en el golf.
El sábado, cuando caiga el último putt, se definirá todo. El golf tucumano se prepara para una jornada que promete ser inolvidable, con una pelea cerrada entre jugadores locales y con la posibilidad concreta de que el campeón vuelva a salir del “Jardín de la República”.