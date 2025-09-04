Contini marca el ritmo y el Abierto del Norte vibra con golf de alto nivel

El Abierto del Norte de Golf vive jornadas de altísima calidad en la cancha del Country del Jockey Club. La edición 58 del certamen profesional tiene a Martín Contini como gran figura: el tucumano de 30 años volvió a firmar 64 golpes en la segunda vuelta, idéntico registro al del día inicial, y con 14 bajo el par se consolidó en la cima de la clasificación. Su solidez, sumada al acecho de Nelson Ledesma y César Costilla, confirma que el torneo atraviesa uno de los arranques más vibrantes de los últimos años.