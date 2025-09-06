Tamara Pettinato habló del video con Alberto Fernández a un año de la polémica

A poco más de un año de la filtración de los polémicos videos en los que se la vio junto al ex presidente Alberto Fernández, Tamara Pettinato volvió a hablar del escándalo y se refirió a la violencia en redes sociales y a los ataques que recibe desde entonces.
En diálogo con Mujeres argentinas (El Trece), Pettinato fue consultada sobre los trolls: “¿En algún momento fuiste víctima de los trolls del Gobierno?”, le preguntaron. “Sí, sigo siendo. Soy una gran alquilada de que me puteen en redes”, respondió. Y agregó: “Por supuesto, nunca había vivido algo semejante como lo de hace un año que salió mi video que todo el mundo vio”.
La hija de Roberto Pettinato recordó que los insultos comenzaron desde lo más alto del poder político: “También porque el primero en putearme fue el Presidente. Fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita, tiró un montón de barbaridades y eso abrió a que todo este tipo de gente como Gordo Dan y sus seguidores me ataquen”.
Si bien hoy asegura haberse acostumbrado a los mensajes de odio, reconoció que al principio “fue fuerte leer una puteada atrás de otra y que venga del Presidente”.
Respecto al momento en el que se viralizó el video en el que se la veía coqueteando con Fernández y tomando cerveza en la Casa Rosada, explicó: “Lo del video fue un shock porque yo nunca lo había visto, yo no lo tenía, y encima habían pasado como tres años”.
Pettinato contó que la noticia la tomó completamente por sorpresa: “Primero, cuando me vinieron a avisar, pensé que era un chiste del productor del programa en el que trabajaba, que fue quien me avisó. No hay como atajarlo. En el momento entendí que no iba a poder atajarlo”.
También admitió que era consciente de que Fernández la estaba filmando, sostuvo que nunca esperó que esas imágenes salieran a la luz: “No sabía quién tenía el video, él tampoco lo tenía, así que no esperaba que años después esto suceda. Pero me di cuenta que no podía atajarlo. Supe que iba a ser un escándalo hasta que se aburrieran de hablar del tema”.
Con el paso del tiempo, la periodista aprendió a convivir con las repercusiones: “Yo no pretendo que la gente se olvide del video. Sé que me van a preguntar siempre por el tema y lo tengo que naturalizar. No voy a vivir esperando que se olviden pero tampoco pidiendo que no me hablen o pregunten por eso. Ya está, ya pasó. Pasó más de un año”.
Por último, aclaró que lo más importante para ella fue que se desmontaran las versiones falsas que circularon en aquel momento. “A mí lo que más me interesaba era que cayeran las mentiras que estaban diciendo, como eso de que fue en pandemia, que ya aclaré mil veces que no, o que yo tenía contratos con el Estado, se demostró que no. Dijeron también que había más videos, que había videos en bolas… Escuché cualquier cosa. Todo eso con el tiempo se fue cayendo, así que ahora la verdad que estoy tranquila”, sentenció.