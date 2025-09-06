Tamara Pettinato habló del video con Alberto Fernández a un año de la polémica

Por último, aclaró que lo más importante para ella fue que se desmontaran las versiones falsas que circularon en aquel momento. “A mí lo que más me interesaba era que cayeran las mentiras que estaban diciendo, como eso de que fue en pandemia, que ya aclaré mil veces que no, o que yo tenía contratos con el Estado, se demostró que no. Dijeron también que había más videos, que había videos en bolas… Escuché cualquier cosa. Todo eso con el tiempo se fue cayendo, así que ahora la verdad que estoy tranquila”, sentenció.