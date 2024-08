Tamara Pettinato y su pareja serán investigados tras la denuncia del Gobierno por malversación

Según la información que recogió la actual gestión, "Tamara Pettinato tenía un móvil utilitario no identificable" y un policía de chofer. No era la única beneficiaria por el actual diputado nacional de La Cámpora, José Glinski. El ex titular de la PSA contaba con cuatro choferes, las 24 horas del día, para atenderlo en sus asuntos públicos y privados. El abuso de bienes del Estado estaba acompañado por privilegios en el área de Migraciones de los aeropuertos utilizados por Glinski y su pareja: "Nadie los controlaba, había una orden en Ezeiza y en Aeroparque" señalan los denunciantes.