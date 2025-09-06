Adiós definitivo: Morrissey se aleja del éxito y vende los derechos de The Smiths

El legado de “The Smiths”, una banda irrepetible

Formados en Manchester en 1982, “The Smiths” marcaron la escena británica con cuatro discos de estudio y canciones que definieron el género indie de los 80. A diferencia de otras agrupaciones, jamás concretaron un regreso tras su separación en 1987. Con esta venta, el sueño de una reunión queda más lejano que nunca y el futuro del catálogo de la banda dependerá de quién se convierta en el nuevo propietario de esos derechos.