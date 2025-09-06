Con un "Punto Selfie" para parejas, la plaza 1º de Mayo de Villa Luján estrena su "rincón del amor"

El acto estuvo encabezado por la intendente Rossana Chahla, acompañada por el vicegobernador Miguel Acevedo -ex vecino del barrio-, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y funcionarios municipales. Pero los verdaderos protagonistas fueron los vecinos, quienes disfrutaron de recorrer el renovado paseo, rodeado por la parroquia, la escuela, el Registro Civil y la histórica Comisaría 7ª.