Con un "Punto Selfie" para parejas, la plaza 1º de Mayo de Villa Luján estrena su "rincón del amor"

Villa Luján volvió a latir con fuerza. Ayer, vecinos y autoridades se reunieron para celebrar la reinauguración de la Plaza 1º de Mayo, espacio emblemático que fue completamente puesto en valor por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El acto estuvo encabezado por la intendente Rossana Chahla, acompañada por el vicegobernador Miguel Acevedo -ex vecino del barrio-, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y funcionarios municipales. Pero los verdaderos protagonistas fueron los vecinos, quienes disfrutaron de recorrer el renovado paseo, rodeado por la parroquia, la escuela, el Registro Civil y la histórica Comisaría 7ª.
Una plaza para todos
Los trabajos de revalorización incluyeron desde la instalación de un moderno sistema lumínico con farolas LED hasta la plantación de 4.500 especies nuevas, que le dieron un aire fresco al paisaje. También se sumaron bancos de distintos formatos, merenderos, un nuevo sistema de riego, recuperación del área infantil y una pista de salud completamente renovada.
El deporte también tiene su lugar: se crearon canchas de fútbol tenis y una multiuso para básquet, vóley y fútbol, con gradas de madera listas para alentar a los jugadores del barrio.
“Cada plaza tiene su historia y su uso. Lo importante es escuchar a los vecinos para saber cómo mejorarla. Así, la gente la cuida y la hace suya”, expresó Chahla. Destacó, además, que la obra buscó dar respuesta tanto a los niños como a los adultos mayores.
El rincón del amor
Una de las grandes novedades que llamó la atención fue el “Punto Selfie Juntos por Siempre”, una escultura con forma de anillos ubicada frente al Registro Civil. Allí, los recién casados -y también los enamorados- podrán sacarse fotos en un espacio pensado para celebrar la unión y la comunidad.
El vicegobernador Acevedo, visiblemente emocionado por volver a su antiguo barrio, celebró la iniciativa: “Rossana está haciendo un trabajo muy importante, escuchando qué ciudad queremos tener. Esta plaza refleja lo que los vecinos soñaron”.
Un aire renovado
El subdirector de Planificación Urbanística, Marcelo Beccari, detalló que se buscó mantener el patrimonio verde y, al mismo tiempo, sumar color y vida con nuevas flores y especies. “Se pensó en lugares de encuentro, para conversar, para compartir, para que la plaza se disfrute a cualquier edad”, señaló.
