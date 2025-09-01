Se puso en marcha en Tucumán la entrega de 90.000 boletos gratuitos para los jubilados

“Hoy reiniciamos un nuevo operativo de entrega”, afirmó Nicastro, y precisó que en esta primera jornada atendieron a jubilados con DNI terminados en 0 y 1, en el horario de 7 a 13. También adelantó que el cronograma continuará de forma escalonada durante la semana: mañana podrán concurrir los beneficiarios cuyos los documentos terminen en 2 y 3, el miércoles en 4 y 5, el jueves en 6 y 7, y el viernes se completará con los DNI finalizados en 8 y 9.