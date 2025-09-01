Secciones
LG PlayBuen día

Se puso en marcha en Tucumán la entrega de 90.000 boletos gratuitos para los jubilados

Hasta el viernes se realizará la distribución en el Complejo Belgrano para los beneficiarios de Capital y zonas aledañas. El miércoles, en cada comuna y municipio.

Hace 1 Hs

El titular de Transporte, Vicente Nicastro, anunció que el gobierno reinició un nuevo operativo de entrega de boletos de transporte gratuitos para más de 90.000 jubilados en la provincia. El lanzamiento se realizó en pleno barrio Sur, en el Complejo Belgrano, de la Capital tucumana, donde cientos de beneficiarios se acercaron desde horas muy tempranas.

“Hoy reiniciamos un nuevo operativo de entrega”, afirmó Nicastro, y precisó que en esta primera jornada atendieron a jubilados con DNI terminados en 0 y 1, en el horario de 7 a 13. También adelantó que el cronograma continuará de forma escalonada durante la semana: mañana podrán concurrir los beneficiarios cuyos los documentos terminen en 2 y 3, el miércoles en 4 y 5, el jueves en 6 y 7, y el viernes se completará con los DNI finalizados en 8 y 9.

El funcionario detalló que los boletos corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre. Además, aclaró que cada jubilado recibió un total de 48 pasajes, distribuidos en tres planchas de 16.

El funcionario informó que el operativo alcanzó a 91.000 beneficiarios en toda la provincia. De ellos, alrededor de 36.000 -el 40% del total- se concentraron en la capital, mientras que el resto se entregó en municipios y comunas del interior. “A partir del miércoles, cada comuna y municipio definirá su propio cronograma de entrega”, explicó.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Consultado sobre la posibilidad de nuevas inscripciones, el titular de Transporte señaló que por el momento no estaban habilitadas. “Tuvimos inconvenientes con los sistemas, sobre todo en el cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la exAFIP hoy ARCA, y aún no logramos depurar el padrón como corresponde”, reconoció.

Respecto al formato de los pasajes, Nicastro admitió que el sistema todavía funcionaba con boletos de papel, a pesar de que ya estaba prevista su digitalización. “Queremos reemplazarlos por tarjetas, pero todavía tenemos inconvenientes técnicos y legales con el operador en San Miguel de Tucumán. Si es posible, lo implementaremos en el próximo operativo”, aseguró.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Comentarios