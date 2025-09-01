Luna de Sangre 2025: fecha, hora y lugar para ver el eclipse total

Los amantes de la astronomía tienen una cita imperdible este 7 de septiembre de 2025: la Luna de Sangre teñirá el cielo nocturno de España con su característico resplandor rojizo en un eclipse total de Luna que no se repetirá hasta dentro de tres años, en diciembre de 2028.
¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?
El fenómeno debe su color a la dispersión de Rayleigh, un proceso óptico que ocurre cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre. La franja roja del espectro es la que consigue llegar hasta la superficie lunar, provocando tonalidades que van del ocre al anaranjado o incluso al rosado. Factores como la contaminación atmosférica, la humedad o la presencia de polvo influyen en la intensidad de ese resplandor.
Dónde se podrá ver el eclipse lunar
El eclipse será visible en gran parte de Asia, África, Oceanía y Europa oriental. En España, el mejor punto de observación serán las Islas Baleares, aunque prácticamente en toda la península podrá disfrutarse de forma parcial.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN):
- En Galicia y Canarias solo podrá observarse el final de la fase parcial, ya que la Luna saldrá cuando el fenómeno esté muy avanzado.
- El eclipse lunar total comenzará alrededor de las 17.30 y se prolongará hasta cerca de las 23. En España será visible únicamente a partir del anochecer.
Consejos para observar la Luna de Sangre
Para disfrutar del espectáculo en mejores condiciones, se recomienda buscar lugares con cielos despejados y mínima contaminación lumínica. Aunque no entraña riesgos para la vista como los eclipses solares, el IGN aconseja el uso de gafas certificadas de observación astronómica para mayor seguridad y comodidad.
Este eclipse total de Luna será uno de los eventos astronómicos más destacados del año y la última oportunidad de ver una Luna de Sangre hasta 2028. Una ocasión única para disfrutar de la belleza del cielo nocturno en su máxima expresión.