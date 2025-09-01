Luna de Sangre 2025: fecha, hora y lugar para ver el eclipse total

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?

El fenómeno debe su color a la dispersión de Rayleigh, un proceso óptico que ocurre cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre. La franja roja del espectro es la que consigue llegar hasta la superficie lunar, provocando tonalidades que van del ocre al anaranjado o incluso al rosado. Factores como la contaminación atmosférica, la humedad o la presencia de polvo influyen en la intensidad de ese resplandor.