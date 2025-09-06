Sábado de “Limonada Cultural”: jornada con música y actividades artísticas en la Escuela de Cine

La tercera edición del festival “Limonada Cultural” ya es un hecho, porque el equipo organizador de la Escuela de Cine espera a los tucumanos para pasar una tarde excepcional. Música, intervenciones artísticas, performances alternativas y stands gastronómicos y de emprendedores esperan a los visitantes esta tarde desde las 15 en la avenida Aconquija 729, Yerba Buena.