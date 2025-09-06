Secciones
Sábado de “Limonada Cultural”: jornada con música y actividades artísticas en la Escuela de Cine

La tarde mezclará talentos, habilidades, conocimientos y sobre todo trabajo de estudiantes de la UNT y artistas de la provincia.

Yerba Buena vivirá una tarde de encuentro con muestras de arte y espectáculos. Yerba Buena vivirá una tarde de encuentro con muestras de arte y espectáculos. Foto: Limonada Cultural.
Hace 1 Hs

La tercera edición del festival “Limonada Cultural” ya es un hecho, porque el equipo organizador de la Escuela de Cine espera a los tucumanos para pasar una tarde excepcional. Música, intervenciones artísticas, performances alternativas y stands gastronómicos y de emprendedores esperan a los visitantes esta tarde desde las 15 en la avenida Aconquija 729, Yerba Buena.

Según detalló la propia organización del evento, el Festival “Limonada Cultural, la Cultura es Trabajo” se planteó como un espacio artístico para enlazar las distintas aristas de la cultura y el arte tucumano a través de la participación de estudiantes y docentes de diversas facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, así como talentos locales.

“Limonada cultural”: intervención y reivindicación del trabajo

El festival cuenta con la participación de jóvenes estudiantes de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT con Camila Farías y Mario Carrizo como productores; Josefina Rojas como asistente de producción; Camila Talavera y Ailén Paz Marcos como directoras creativas y Guy de Chazal como director.

“Este año buscamos mantener la unión creada con las instituciones ya participantes, ampliar nuestros horizontes con actividades novedosas y nuevos espacios para la visibilización de artistas y talentos de la provincia. Estamos incentivando la intervención de nuevas facultades que enriquezcan la enseñanza y el intercambio de saberes”, informaron desde la organización.

Cronograma de actividades de “Limonada Cultural”

La grilla musical de “Limonada Cultural” contará con la participación de cuatro bandas y solistas. Desde las 15, tocarán “Calle Cortada”, Migue Gallo, “Rock n’ Lobos” y “Tus horas mágicas”, la banda tributo a “Tan Biónica”. En paralelo, se dictarán los talleres dinámicos de pintura en lienzo, a cargo de Ana Zavaleta; glass painting, a cargo de X ArteXTinto y de collage, a cargo de Lucía Luque.

La muestra fotográfica “Tejiendo Redes” busca visibilizar los espacios colectivos donde se gesta y se fortalece la identidad cultural tucumana. La muestra fue curada por los fotógrafos Mariana Falco y Lucas Agustín Gómez y se expondrán trabajos de Ornella Antolini, Sayuri Hamada, Micaela Carranza, Bruno Martínez y Camila Marcé.

También habrá muestras de arquitectura y diseño –con exposición de maquetas e indumentaria de 10 diseñadoras–; de artes visuales y una experiencia de microteatro a cargo de Tanya Setkauskis. La Compañía Mandale Mecha presentará su Show de Fuego y la Escuela de Circo deleitará a los presentes.

La entrada es libre y gratuita.

