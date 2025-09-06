Test visual: la posición en la que dormís revela detalles de tu personalidad

Los test de personalidad cada vez ganaron un lugar más notorio en las redes sociales. Con el objetivo de fomentar el autoconocimiento, los usuarios acuden a ellos para conocer detalles de su carácter, forma de ser y cómo utilizan esas herramientas para sociabilizar con su entorno más cercano.
Con una amplía variedad de temas y ejercicios, estos test visuales cada vez son más comunes en las plataformas digitales, desplazando así a los típicos videos e imágenes que aparecen en cada feed. En esta ocasión, el objetivo será saber cuál es la pose que se utiliza para dormir y así conocer cuáles son las habilidades que empleas para interaccionar con tu entorno.
A la hora de reposar en una cama, nuestro cuerpo empieza a adoptar diferentes posturas para sentirse cómodo y, sin saberlo, estos movimientos indican patrones de comportamiento. Boca arriba, boca abajo, de un costado u el otro, o hasta con las piernas puestas en ángulos diferentes, las personas dan muchas señales de cómo es su personalidad a la hora de dormir.
Por otra parte, según se vislumbra en las imágenes del test, las personas utilizan la almohada para obtener un descanso más placentero y así coronar un acto que puede durar varias horas hasta el momento en el que uno decida despertarse.
Con cuatro opciones disponibles, cada una de ellas con un significado diferente, este sencillo y divertido test es uno de lo más visitados por los foristas quienes lo convirtieron en una tendencia.
Test visual: conocé detalles de tu personalidad, según la pose en la que dormís
Opción 1: esta figura representa a una persona que duerme boca arriba y quiere obtener la atención de todos los presentes en una juntada familiar o con amigos. Tenes una presencia fuerte y audaz. No te involucras en cuestiones que no revisten importancia. Tus expectativas son muy altas y por eso estudias cada movimiento a la hora de tomar una decisión.
Opción 2: al dormir de costado, preferentemente del derecho, indica que sos una persona tranquila, confiable, empática y, por sobre todas las cosas, emprendedora. No le tenés miedo al futuro por ende proyectas en todo momento. Te adaptas a cualquier entorno y sacas a relucir tus bondades. Siempre llevas contigo una sonrisa que te acompaña hasta en los momentos más difíciles.
Opción 3: al adoptar una posición fetal (similar a la de un bebé) se entiende que buscas protección y ser comprendido. Buscas alejarte de los problemas mundanos. Sos una persona cautelosa que no suele brindar confianza y rara vez exterioriza sus sentimientos.
Opción 4: al dormir boca abajo, tu personalidad indica que sos de tomar riesgos y decidís aventurarte en proyectos que pueden parecer utópicos desde el vamos. Tenes capacidad para liderar y orientar a otras personas. Necesitás dormir 8 horas por día para mantenerte enérgico y recargado