Test de personalidad: el símbolo que elijas revelará cuál es tu mayor anhelo

Figura 4. Este símbolo indica que probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitás o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Probá con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.