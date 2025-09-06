Día Mundial del Daltonismo: ¿qué es y por qué se celebra cada 6 de septiembre?

Cabe remarcar que, el daltonismo es una afección hereditaria y se transmite a través de los genes. Además, los hombres son más propensos a nacer con daltonismo que las mujeres. Esto se debe a que el gen responsable del daltonismo se encuentra en el cromosoma X, y los hombres tienen solo un cromosoma X. En este sentido, se estima que aproximadamente uno de cada 12 hombres y uno de cada 200 mujeres en el mundo sufren esta dificultad en la visión.