Un experto tucumano explica cómo el daltonismo afecta a una persona

El médico del servicio de Oftalmología del hospital Avellaneda, Fernando Luis Vidal Sanz, explicó que el daltonismo que no es una enfermedad rarísima, sino que es una afección que cada tanto se detecta, generalmente por casualidad, en un examen prelaboral o alguna ficha médica que el paciente deba presentar, y que figure como ítems el test de visión de colores.

El daltonismo es una enfermedad congénita de nacimiento que se transmite por medio del cromosoma X, provocando que la padezcan más los hombres que las mujeres, y que carece de un tratamiento específico en la actualidad, más que el uso de filtros que se colocan a los anteojos para ayudar a mejorar la visión de los colores. Suele detectarse a temprana edad cuando la madre del niño nota que confunde los colores del semáforo o de la ropa que usa, como una de las formas de alarma más frecuentes; o en algún examen fortuito de la visión.

“También depende del grado de daltonismo. Hay personas que no ven ningún color y otras que solo no ven un color en específico, verde, azul o rojo; pero tampoco quiere decir que no ven esos colores, sino que los distinguen un poco menos. Por eso lo más común es la disminución de la visión en el daltonismo y los distintos grados de la enfermedad dependiendo de cada paciente. Los casos más raros son en los que no ven ningún color, y después están los que ven parcialmente un solo color de entre los mencionados, donde los anteojos pueden ser de ayuda”, dijo Vidal.

Si bien un portador de daltonismo hace vida normal y muchos no conocen su incapacidad, es recomendable saber que existen ciertas actividades que pueden ser afectadas por esta condición, como la de piloto de avión, ingresar a las fuerzas de seguridad; trabajar en la moda con el diseño de indumentaria o desempeñarse como electricista. Todo siempre depende del grado de daltonismo que presente cada paciente mediante el diagnóstico preciso del especialista.