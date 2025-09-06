Qué significa mover las manos al hablar, según la ciencia

Pero no solo movemos las manos cuando tenemos alguien en frente. Muchos de nosotros gesticula con ellas incluso al hablar por teléfono, como si el otro nos viera. “Tenemos datos sobre personas que han sido ciegas desde su nacimiento y hacen gestos cuando hablan: nunca han visto a nadie mover las manos y, sin embargo, cuando hablan, gesticulan”, sostuvo, por su parte, Susan Goldin-Meadow, del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano Comparado de la Universidad de Chicago.