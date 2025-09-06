Qué significa mover las manos al hablar, según la ciencia

Así como cada persona tiene un tono de voz único y particular, también contamos con un lenguaje corporal por el cual los otros nos perciben como somos. Además, la necesidad de acompañar al lenguaje verbal con una componente no verbal es fundamental para un correcto entendimiento del mensaje.
El hábito de mover las manos mientras se habla estaría demostrando más energía y atraería más, ya que expresan más emoción. De hecho, cuando alguien se apasiona con lo que dice, sus gestos se vuelven más enfáticos.
Qué significa mover las manos al hablar, según la psicología
Según explicó la doctora Gillian Forester, psicóloga evolutiva y del desarrollo de la escuela Birbeck, de la Universidad de Londres, en diálogo con la BBC, “los humanos somos criaturas muy gestuales”. “En primer lugar, pensemos en nuestro yo evolutivamente más viejo, que se remonta a unos 500 millones de años, a la aparición de los vertebrados”, señaló.
En ese sentido, relacionó la gestualidad que utilizamos a la hora de hablar con el momento en el que fuimos criaturas primitivas y las manos eran el principal canal para alimentarnos: “Cuando las manos tomaban la comida, la boca estaba preparada para recibirla. Así que si agarrabas algo grande, tu boca sabía que tenía que abrirse de par en par, y si era pequeño, no tanto”.
Y siguió: “Ese vínculo entre la mano y la boca para la alimentación siguió presente en la comunicación. De hecho, las partes del cerebro que controlan las manos y la boca están altamente superpuestas”.
Pero no solo movemos las manos cuando tenemos alguien en frente. Muchos de nosotros gesticula con ellas incluso al hablar por teléfono, como si el otro nos viera. “Tenemos datos sobre personas que han sido ciegas desde su nacimiento y hacen gestos cuando hablan: nunca han visto a nadie mover las manos y, sin embargo, cuando hablan, gesticulan”, sostuvo, por su parte, Susan Goldin-Meadow, del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano Comparado de la Universidad de Chicago.
Asimismo, está mal que pensemos que al hablar por teléfono y mover nuestras manos queremos solo comunicar, ya que, según indicó la especialista en gesto, esto también es para organizar nuestros pensamientos durante la conversación.
Por otra parte, un artículo de la revista Forbes aseveró que las personas que mueven más sus manos al hablar, provocan un cierto carisma en su receptor; hábito que demuestra que queremos que nuestro mensaje impacte, ya que denota cierta soltura. Mientras que si este fuese revés, podría interpretarse como que la persona que se dirige hacia nosotros tiene cierta timidez y prefiere estar callada.
¿Cuáles son los significados de los gestos en las manos?
Según Mara del Olmo, especialista en lenguaje corporal, estos son los gestos con las manos y sus significados:
- Unir las puntas de los dedos: este gesto transmite confianza y seguridad. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del contexto o la personalidad de la persona, puede interpretarse como un signo de arrogancia.
- Palmas de las manos abiertas: mostrar las palmas abiertas es un símbolo de honestidad y transparencia. Es una señal de que la persona está abierta y no tiene nada que ocultar.
- Cerrar el puño: este gesto puede indicar que la persona está escondiendo algo o que se siente nerviosa o enojada.
- Entrelazar los dedos: entrelazar las manos a menudo sugiere inseguridad o una actitud negativa. Este gesto puede indicar que la persona se siente incómoda o que está intentando protegerse emocionalmente.
- Agarrarse las manos: este gesto es un indicio claro de nerviosismo, miedo a la exposición o vergüenza. Es una forma de autoprotección que las personas suelen adoptar en situaciones estresantes.