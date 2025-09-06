Secciones
El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

Con nubosidad variable y máximas en ascenso, el SMN anticipa un fin de semana sin lluvias pero con mañanas frías. El pronóstico extendido.

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado en Tucumán una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas algo más elevadas que las registradas en la jornada de ayer.

La mañana comenzó con un cielo gris y una humedad del 79%. Los vientos soplaron desde el norte a una velocidad de 8 km/h. La temperatura mínima fue de 6°C.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso y se prevé que durante la tarde la temperatura alcance una media de 20°C. Los vientos serán leves, esta vez desde el sector noreste. Hacia la noche, el SMN anuncia un descenso hasta los 12°C, acompañado por vientos suaves del suroeste.

Pronóstico extendido para el fin de semana en Tucumán

De acuerdo al informe oficial, el domingo continuará con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 6°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C.

El lunes, en tanto, se esperan condiciones similares, con una mínima de 7°C y una máxima que rondaría los 24°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, aunque hacia la tarde se prevé una mejora con nubosidad en disminución.

