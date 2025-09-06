Secciones
Profundizan el control del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en la capital

Se instalaron cámaras con GPS y se creó un sitio para conocer el recorrido.

CONTROL. El municipio supervisa los recorridos del servicio de recolección.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 4 Hs

En el marco de la emergencia ambiental que rige en el municipio desde febrero de 2024, la Capital implementó como nueva medida reforzar el control en el servicio de recolección de residuos a cargo de la empresa Transportes 9 de Julio. Las unidades ahora cuentan con GPS y cámaras instaladas para verificar el cumplimiento de los trayectos en cada zona. Además, se habilitó un sitio web para que los vecinos identifiquen los recorridos completos de los turnos mañana, tarde y noche.

Los detalles están expuestos en el informe trimestral elaborado por la Municipalidad, que corresponde al trimestre mayo-julio. A partir de este mes, cada reporte ambiental será publicado en la Biblioteca Digital del portal de datos (www.smtendatos.gob.ar). Allí también, haciendo clic en estrategias de datos> datos de la gestión> con bienestar para todas las familias, se encuentra el mapa interactivo de recolección de residuos por turno.

Al visualizar el “turno mañana”, por ejemplo, se indica el recorrido que hacen los camiones por la ciudad y se informa que se recolecta basura en esas zonas de lunes a sábados entre las 6 y las 14. Los mismos datos se aportan para el “turno tarde” y el “turno noche”.

La crisis en el tratamiento de los residuos urbanos

Además, la Municipalidad plantea la incorporación de GPS y cámaras de seguridad en los camiones como algo novedoso para la ciudad, pero que funciona únicamente como una herramienta de control interno y mejora operativa, ya que su difusión podría comprometer la seguridad operativa y patrimonial de los trabajadores, de la flota de la empresa concesionaria y de la Municipalidad. “Mientras seguimos trabajando para modernizar la información útil para los vecinos y los modos de acceder a ella, con esta nueva herramienta garantizamos que los vecinos cuenten de forma más directa con la información necesaria para disponer sus residuos en el momento adecuado, cumpliendo con la política de datos abiertos sin comprometer la seguridad del sistema de recolección”, añade.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
