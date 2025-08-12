La crisis en el tratamiento de los residuos urbanos

Más allá de los espacios públicos, la clave está en las conductas privadas. Las sucesivas campañas de concientización a la población en la importancia del reciclaje de plásticos y vidrios y compostaje de orgánicos, entre demás aspectos, ven su resultado en el tiempo y -fundamentalmente- dentro de las casas. Comenzar a entender que las zonas comunes deben tener el mismo respeto que los hogares privados es un trascendente paso para que mejore significativamente la cuestión. Desde la Subdirección de Ambiente del municipio capitalino se impulsa el programa Educá para la separación de los residuos secos y limpios: ya se retiran 65.000 toneladas por mes. En Yerba Buena y en Tafí Viejo, entre otros distritos del Gran San Miguel de Tucumán, también se impulsan campañas para la separación domiciliaria de la basura e incluso el canje de orgánicos por tierra abonada, cuyo resultado sólo lo dirá el tiempo si se mantienen las políticas aunque cambien los gobiernos.